Für die meisten Menschen hängt die Wahl des Reiseziels auch vom Bankkonto ab. Dank einer Analyse des Reiseblogs "Traveller's Elixir" ist die Planung einer Reise unter Berücksichtigung des Budgets ein wenig einfacher geworden. Die Studie listet die günstigsten und die teuersten Reiseziele der Welt auf, basierend auf den durchschnittlichen Kosten für eine fünftägige Reise. Einbezogen wurden Hotel- und Transportkosten, die Preise für Sehenswürdigkeiten und Essen.

Ganz oben auf der Liste der teuersten Reiseziele steht Monaco, wo man laut "Traveller's Elixir" für einen fünftägigen Aufenthalt rund 2.050 Euro zahlen muss. Im Gegensatz dazu ist das günstigste Reiseziel Delhi in Indien, eine Stadt voller Street-Food, Kunst, Kultur und Geschichte, wo man für die gleiche Anzahl von Tagen nur rund 164 Euro zahlt.

Die Top fünf der teuersten Reiseziele

1. Monaco

Monaco ist das teuerste Reiseziel der Welt. Eine fünftägige Reise kostet im Durchschnitt 2.050 Euro pro Person, Flüge nicht mitgerechnet. Es ist kaum überraschend, dass Monaco die Liste anführt, wenn man bedenkt, dass es als Heimat der Reichen und Berühmten gilt. Die hohen Preise in Monaco sind zum Teil auf den begrenzten Raum zurückzuführen (Monaco ist insgesamt nur 2,1 Quadratkilometer groß).

Monaco ist auch eine prestigeträchtige Stadt mit einer langen Geschichte, die reiche und einflussreiche Menschen aus der ganzen Welt anzieht. Tatsächlich sind laut CNN knapp 70 Prozent der in Monaco lebenden Personen Millionäre. Was die Preise für alles von der Unterkunft bis zur Unterhaltung in die Höhe treibt.

2. St. Barts

Auf Platz zwei liegt St. Barts, offiziell Saint Barthelemy, eine kleine Insel in der Karibik, die für Luxus und ihre herrlichen weißen Sandstrände bekannt ist. Ähnlich wie Monaco ist St. Barts ein beliebter Urlaubsort für die Reichen und Berühmten. Stars wie Beyonce und Jay-Z machen regelmäßig Urlaub auf St. Barts, ebenso die Kardashians und Gwen Stefani.

Die ganze Insel ist voll von Luxusvillen und Luxushotels, erstklassigen Restaurants, exklusiven Geschäften. Hinzukommt, dass St. Barts eine wirklich winzige Insel ist, sie misst nur 21 Quadratkilometer. Aufgrund des begrenzten Platzes und der hohen Nachfrage sind die Preise entsprechend hoch. Rund 1.979 Euro kostet ein fünftägiger Aufenthalt hier, exklusive Anreise.

3. Gstaad, Schweiz

Gstaad, Schweiz, liegtauf Platz drei. Ein malerischer Ferienort in den Schweizer Alpen, bekannt für luxuriösen Lebensstil, die Berglandschaft und die umfangreichen Skimöglichkeiten. Der Ort ist ebenfalls ein beliebtes Urlaubsziel für die Reichen und Berühmten. Zahlreiche Spitzenhotels, Luxuschalets und Designerboutiquen säumen die Straßen. Aufgrund seiner exklusiven und abgelegenen Lage in den Schweizer Alpen sowie seines Rufs für Luxus sind die Preise in Gstaad sehr hoch. Rund 1.874 Euro kostet ein fünftägiger Aufenthalt hier, exklusive Anreise.

4. Reykjavík, Island

Reykjavík, die Hauptstadt Islands, steht auf Platz vier der Liste. Island ist ein ziemlich teures Land, was vor allem an seiner isolierten Lage liegt. Die Lebenshaltungskosten sind in Island recht hoch, was die Preise im Lauf der Jahre immer weiter in die Höhe getrieben hat. Rund 1.741 Euro kostet ein fünftägiger Aufenthalt hier, exklusive Flugkosten.

5. Bora Bora

Nummer fünf auf der Liste ist Bora Bora, eine kleine Insel im Südpazifik, die zu Französisch-Polynesien gehört. Sie gilt als eine der schönsten Inseln der Welt und ist ein beliebtes Ziel für Flitterwöchner und Luxusreisende. Bora Bora ist ziemlich teuer, was vor allem daran liegt, dass es sich um eine abgelegene Insel im Südpazifik handelt. Die Abgeschiedenheit und die begrenzte Infrastruktur tragen zu den hohen Lebenshaltungskosten bei. Die Insel liegt weit entfernt von größeren Städten und Verkehrsknotenpunkten, was die Einfuhr von Waren teuer macht. Außerdem ist die Nachfrage nach Luxusimmobilien auf der Insel groß, das Angebot an hochwertigen Resorts und Überwasserbungalows begrenzt. Eine Nacht in einem Fünf-Sterne-Overwater-Bungalow kann leicht über 1.000 Dollar pro Nacht kosten, und das ist nur die untere Grenze. Das bedeutet, dass die Preise für Unterkunft, Verpflegung und Aktivitäten im Allgemeinen höher sind als in anderen Reisezielen. Rund 1.740 Euro kostet ein fünftägiger Aufenthalt hier, exklusive Flugkosten.

Die Top fünf der billigsten Reiseziele

1. Delhi, Indien

Den Recherchen von "Traveller's Elixir" zufolge ist Delhi, Indien, das günstigste Reiseziel der Welt. Die indische Hauptstadt ist eine pulsierende Metropole, in der sich Moderne und Tradition vermischen. Delhi hat eine lange und faszinierende Geschichte, die bis in die Antike zurückreicht. Das spiegelt sich auch in der Architektur der Stadt wider, mit Wahrzeichen wie dem Roten Fort, dem Qutub Minar und dem Humayun-Grab, die alle zum Unesco-Weltkulturerbe gehören. Ein Drei-Sterne-Hotelzimmer für eine Nacht kostet im Durchschnitt nur 19 Dollar (rund 17 Euro), rechnet "Traveller's Elixir" vor. Die durchschnittlichen Kosten für ein Fünf-Sterne-Hotel betragen nur rund 169 Euro pro Nacht, was im Vergleich zum teuersten Reiseziel auf dieser Liste, Monaco, wo eine Nacht in einem Fünf-Sterne-Hotel im Durchschnitt circa 1.104 Euro kostet, bemerkenswert ist. Rund 164 Euro kostet ein fünftägiger Aufenthalt hier, exklusive Flugkosten.

2. Phnom Penh, Kambodscha

Auf Platz zwei liegt Phnom Penh. Die Hauptstadt Kambodschas bietet eine Mischung aus moderner und traditioneller Architektur und wartet mit einer Palette an Attraktionen auf. Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten gehören der Königspalast, in dem der König residiert, sowie das Nationalmuseum, das eine beeindruckende Sammlung von Khmer-Kunst und Artefakten beherbergt. Da Kambodscha ein Entwicklungsland ist, sind die Lebenshaltungskosten viel niedriger als in anderen Ländern. Die Gesamtkosten für eine fünftägige Reise nach Phnom Penh betragen im Durchschnitt rund 203 Euro (ohne Flüge).

3. Kathmandu, Nepal

Auf Platz drei der Liste steht Kathmandu, die größte Stadt und Hauptstadt Nepals. Kathmandu ist bekannt für seine reiche Geschichte, Architektur, Kunst und spirituelle Bedeutung. Die Stadt ist auch ein beliebtes Ziel für Abenteurer, denn im nahe gelegenen Himalaja gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Trekking und Bergsteigen. Da die Lebenshaltungskosten in Nepal im Vergleich zu anderen Ländern niedrig sind, ist ein Urlaub in Kathmandu sehr günstig. Der Besuch der drei wichtigsten Attraktionen der Stadt kostet insgesamt etwa 1,36 Euro. Ein fünftägiger Aufenthalt (ohne Anreise) schlägt sich mit rund 229 Euro zu Buche.

4. Tiflis, Georgien

Auf Platz vier liegt Tiflis, das für die meisten immer noch ein relativ unbekanntes Reiseziel ist. So gut wie alle Hauptattraktionen der Stadt sind kostenlos, das Essen ist sehr günstig, und da die ganze Stadt leicht zu Fuß zu erkunden ist, muss man fast nichts für Verkehrsmittel ausgeben, liest man. Im Lauf der Jahrhunderte wurde Tiflis von verschiedenen Imperien und Königreichen beherrscht, darunter Perser, Araber, Mongolen und Russen. Die Stadt lag auch an der Seidenstraße. Tiflis ist bekannt für seine Architektur, die die lange und komplexe Geschichte der Stadt widerspiegelt. Zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt gehören die Narikala-Festung, die Sameba-Kathedrale und die Friedensbrücke, die alle kostenlos besichtigt werden können. Rund 226 Euro kostet ein fünftägiger Aufenthalt hier, exklusive Flugkosten.

5. Medellín, Kolumbien

Auf Platz fünf liegt Medellín, die zweitgrößte Stadt Kolumbiens. Die Stadt hat eine komplexe Geschichte, die durch Zeiten der Gewalt und des Konflikts geprägt ist, einschließlich der Gewalt im Zusammenhang mit Drogen in den 1980er- und 1990er-Jahren. In den letzten Jahren hat sich die Stadt jedoch gewandelt und gilt heute als eine der innovativsten und dynamischsten Städte Lateinamerikas und ist bei Touristen sehr beliebt. Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt gehören Pueblito Paisa, eine Nachbildung eines traditionellen kolumbianischen Dorfs, und das Viertel Comuna 13, das sich von einer ehemaligen Hochburg der Drogenkartelle in eine blühende Künstlergemeinde verwandelt hat. Die Stadt ist auch ein Tor zu den umliegenden Anden mit vielen Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern und Mountainbiking. Rund 231 Euro kostet ein fünftägiger Aufenthalt hier, exklusive Flugkosten. (red, 25.4.2023)