Die Kassenärztin

Nicole Grois, Kassenärztin der Kinder- und Jugendheilkunde in Wien-Alsergrund, Vorstandsmitglied im Verein Politische Kindermedizin. Foto: Corn

"Wir haben eine knallharte Zweiklassenmedizin. Es gibt nur mehr 40 Prozent Kassenkinderärzte, und immer mehr Kassentherapeutinnen legen ihre Verträge zurück. Aber der Bedarf von Kindern aus sozioökonomisch schwierigen Verhältnissen steigt enorm. Das Problem fängt schon damit an, dass es viel zu wenige Kindergartenplätze gibt. Dadurch sind viele Kinder mit entwurzelten, depressiven, vor allem migrantischen Müttern zu Hause und konsumieren den ganzen Tag digitale Medien und sind total entwicklungsgeschädigt. Das kann nicht mehr aufgeholt werden. Mit einem Smartphone öffnet man seinem Kind die Tür zu Gewaltvideos und Pornografie. Wenige Eltern wissen mit digitalen Medien gut umzugehen. Es gibt Zehnjährige, die "digitale Zombies" sind und sich nicht mehr bewegen können. Es wird kaum mehr gekocht, und die Kinder bekommen ungesunde Fertigprodukte und literweise zuckerhaltige Getränke, haben kaum Zähne im Mund und werden immer dicker. Das trifft vor allem die ärmeren Kinder.

Fordern seit 15 Jahren einen Ausbau

Ich habe circa 50 bis 60 Patientinnen und Patienten am Tag, manche Kassenkollegin hat bis zu 100. Das sind doppelt so viele und doppelt so anspruchsvolle Patienten wie in Wahlarztpraxen. Aber es ist doppelt schwierig, für sie Lösungen zu finden, weil es kaum Angebote für spezielle Therapien auf Kasse gibt. Für Autisten gibt es in Wien fast gar nichts. Ich habe jetzt im Rahmen des Projekts Social Prescribing eine Sozialarbeiterin bei mir, die mich unterstützt, weil ich es sonst nicht mehr schaffe. Seit 15 Jahren sagen wir von der Politischen Kindermedizin allen Verantwortlichen: Wir brauchen einen Ausbau, aber die Politik ist nur mit sich selbst beschäftigt.

Verdienen es uns hart

Manchmal kann man im Kleinen "retten". Einmal kam eine junge ägyptische Mutter mit ihrem zweijährigen Sohn, der hat nur geschrien und wurde vors Handyvideo gesetzt. Die Mutter war fix und fertig, das Kind entwicklungsgestört. Wir haben totale Medienkarenz vereinbart, frühe Hilfen und eine Beratung organisiert. Jetzt ist der Bub in der Volksschule und schreibt lauter Einser. Wir bräuchten ein System, das Fälle wie diese automatisch abholt. Wir Kassenkinderärztinnen verdienen nicht schlecht, aber wir verdienen es uns hart. Wenn es nach mir ginge, müsste man in der Kinderheilkunde morgen mit dem Wahlarztsystem aufhören und das Geld ins öffentliche Gesundheitssystem stecken. Es braucht ein öffentliches Gesundheitswesen für alle Kinder." (Protokoll: Gudrun Springer, 25.4.2023)