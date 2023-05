Landeshauptmann und ÖVP-Landesparteichef Wilfried Haslauer wollte nicht als Architekt von Schwarz-Blau in die Salzburger Landesgeschichte eingehen. Foto: APA/Barbara Gindl

Salzburg – Die Salzburger ÖVP – trotz massiver Verluste bei der Landtagswahl am 23. April mit 30,4 Prozent immer noch stärkste Fraktion im Landtag – muss sich entscheiden, mit welcher Partei sie in Koalitionsverhandlungen eintritt. Allgemein wird erwartet, dass das Parteipräsidium am Dienstag mehrheitlich für Verhandlungen mit der FPÖ stimmt. Die Freiheitlichen erreichten rund 25,8 Prozent und sind zweitstärkste Partei in Salzburg.

Schwarz-Blau hätte im Landtag mit 22 der insgesamt 36 Mandate eine solide Mehrheit. Möglich wäre rechnerisch allerdings auch eine ÖVP-SPÖ-Koalition; diese hätte freilich mit 19 Sitzen nur eine knappe Mehrheit im Landesparlament.

"Gewissensmascherl"

Nach den Sondierungsgesprächen vergangene Woche wollte Haslauer eine Dreierkoalition aus ÖVP, FPÖ und SPÖ schmieden. Die SPÖ lehnte diese Variante jedoch strikt ab. Man wolle nicht "das rote Gewissensmascherl einer rechtskonservativen Regierung" sein. Die von Haslauer angebotene Bedenkzeit übers verlängerte Erste-Mai-Wochenende wiesen die Sozialdemokraten zurück.

Inhaltlich dürfte es bei möglichen Verhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ wenig Dissens geben. Beide Parteien wollen beispielsweise die Rechte der Landesumweltanwaltschaft massiv einschränken. Ein Knackpunkt könnte allerdings die Arbeitsmarktpolitik werden: Zuletzt machte die in Salzburg einflussreiche Hoteliervereinigung Druck, endlich den Zuzug von Arbeitskräften aus Drittstaaten (Nicht-EU-Mitgliedern) zu erleichtern.

Vorwürfe gegen RFS-Funktionär

Obschon sich ÖVP und FPÖ landespolitisch wohl bei vielen Themen einig sind, dürften die Koalitionsgespräche nicht einfach werden, hieß es am Feiertag aus ÖVP-Kreisen. Einige in der ÖVP misstrauen dem FPÖ-Personal, da in der Vergangenheit wiederholt eine Nähe zu rechtsextremen Kreisen bekannt geworden sei.

Aktuell steht der Salzburger Spitzenkandidat des Ringes Freiheitlicher Studenten (RFS) bei den ÖH-Wahlen kommende Woche im Zentrum der Kritik. In einer mehreren Medien zugestellten umfangreichen Dokumentation haben die sozialdemokratischen Studenten und Studentinnen vom VSSTÖ und die Liste LUKS (Liste unabhängiger und kritischer Studierender) penibel die Verbindungen des Mannes zur rechtsextremen Szene, zu den Identitären, zu rechten Burschenschaften und zu Kampfsportvereinen aufgelistet.

Bei der FPÖ zeigte man sich auf Anfrage des STANDARD nicht informiert über die Aktivitäten des RFS-Mannes. Feiertagsbedingt habe man auch keine Informationen einholen können, sagte ein Sprecher des blauen Landtagsklubs. (Thomas Neuhold, 2.5.2023)