In Verbindung mit der historischen Krönung von Charles III. am Samstag ist ein unerwartetes Problem aufgetreten. Die traditionellen Krönungsgewänder seien von Motten "verschlungen" worden, wie der Radiosender Times Radio am Donnerstag berichtete. Lord Great Chamberlain berichtete, wie die Insekten die schweren Hermelingewänder beschädigt hätten.

Laut dem Bericht wird Lord Carrington, der das Amt des Lord Great Chamberlain bekleidet, bei der Zeremonie in der Westminster Abbey seine Lord-Großkämmerer-Tunika tragen, an deren Rücken ein silberner, vergoldeter Amtsschlüssel mit den königlichen Insignien von Charles III. hängt.

Garderobe seit kurzem bestätigt



Diese überreicht er dann dem neu gekrönten König. Das Krönungsgewand sei ein prächtiges Kleidungsstück, sagte Lord Carrington gegenüber Times Radio. Erst seit kurzem wisse er, dass er das traditionsreiche Kleidungsstück am Samstag überhaupt tragen dürfe. "Der Grund dafür ist natürlich, dass die meisten Krönungsroben von Motten zerfressen sind, aber zum Glück sind meine in gutem Zustand."

Der Lord Great Chamberlain ist der Staatsbeamte, dem der König die Aufsicht und Kontrolle über die Teile des Palastes von Westminster anvertraut, die nicht den beiden Kammern zugewiesen sind. Der Lord Great Chamberlain spielt eine wichtige Rolle bei der Krönung britischer Monarchen, wo er vor der Zeremonie das Ankleiden des Thronanwärters leitet, bei der Krönung die Aushändigung der Insignien überwacht und beim Krönungsbankett dem neuen Herrscher das Wasser reicht. (wisa, 5.5.2023)