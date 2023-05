Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Diesmal gibt es eine typische Podcast-Folge zu hören, in der wir beweisen, dass wir typische Wiener Fußballfans sind. Es wird gejammert und sich beschwert, was das Zeug hält. Unsere Lieblingsvereine geben uns derzeit aber auch allen Grund dazu. Niederlagen gab es von der Austria, Rapid, Rapid II und den violetten Damen zu beklagen. Allein die Young Violets konnten einen Sieg feiern und machen damit den Abstiegskampf in der zweiten Liga noch spannender.

Wir läuten außerdem zum letzten Mal in dieser Saison die Derbywoche ein. Am Sonntag steigt das letzte Wiener Derby in der Generali Arena in dieser Saison. Es geht für die Wiener Klubs nur noch um Platz vier in der Liga, aber dieser ist dafür umso härter umkämpft. Der Sieger des Derbys macht einen sehr großen Schritt in Richtung Platz vier und direkte Qualifikation für den Europacup. Zum Schluss gibt es noch Personalnews von Rapid und Austria. Viel Spaß beim Hören!

Frage der Woche

Wer steht am Ende der Saison auf Platz vier? (Stefan Novotny, Markus Friebis, 9.5.2023)