Eine Boeing 737 Max. Foto: REUTERS/Peter Cziborra

Dublin/Chicago – Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair legt ihren Streit mit dem US-Flugzeugbauer Boeing bei und bestellt neue Flugzeuge zum Listenpreis von rund 40 Milliarden Dollar (36 Milliarden Euro). Insgesamt geht es um 300 Maschinen des Typs 737 Max 10, von denen die Hälfte fest geordert wurde und für die andere Hälfte Optionen vereinbart wurden, wie Ryanair am Dienstag mitteilte. Die Flugzeuge sollen zwischen 2027 und 2033 ausgeliefert werden.

Ryanair verspricht sich von den Maschinen Einsparungen. Der Kaufpreis solle aus dem laufenden Geschäft finanziert werden. In den vergangenen Monaten hatten sich Ryanair und Boeing einen öffentlichen Streit um die Preise von Flugzeugen geliefert. Ryanair-Chef Michael O'Leary sagte im März, sein Unternehmen sei die weltweit einzige Fluggesellschaft, die bereit und in der Lage sei, Boeing-Flugzeuge zu kaufen, "aber sie scheinen uns nicht zu finden". Boeing erklärte dazu, bei Kosten "diszipliniert" zu bleiben. Die Ryanair-Flotte besteht ausschließlich aus Boeing-737-Maschinen unterschiedlicher Baureihen.

Eine 737 hat einen Listenpreis von bis zu 131 Millionen Dollar, allerdings werden die Maschinen häufig mit Rabatten von mehr als 50 Prozent an die Fluggesellschaften ausgeliefert. Details zur Preisgestaltung werden in der Branche üblicherweise nicht genannt. Aus Branchenkreisen hieß es jedoch, dass Ryanair als eine von nur wenigen Airlines weltweit in der Vergangenheit Sonderklauseln erhalten habe, die den niedrigsten Preis in der Region garantierten. (APA, Reuters, 9.5.2023)