Wien – Die Gewinner und Gewinnerinnen der EtatMaus für die beste Crossmedia-Kampagne 2022 stehen fest: Auf den ersten Platz hat es Erste Bank und Sparkasse mit der #glaubandich-Kampagne geschafft, als Mediaagentur war Wavemaker im Einsatz, als Kreativagentur Studio Sonntag. Die EtatMäuse für die besten Crossmedia-Kampagnen wurde Donnerstagabend im Rahmen des STANDARD-Sommercocktails überreicht.

Gewinner der Crossmedia-EtatMaus 2022: Erste Bank und Sparkasse mit #glaubandich Foto: STANDARD

"Herzlichen Dank für diese Auszeichnung! Sie freut uns umso mehr, als es sich um das Ergebnis eines Online-Votings von STANDARD-Leser:innen handelt", sagt Gerda Holzinger-Burgstaller, CEO und Vorstand Erste Bank Oesterreich, "unser Land braucht Menschen, die an sich glauben" – damit wollten wir ein Stück Zuversicht in unsere Zeit bringen. Schön, dass dies im Rahmen einer crossmedialen Kampagne offenbar gut gelungen ist."

A1 auf Platz zwei

Der zweite Platz geht an A1 Telekom Austria, erfolgreich war die Kampagne "Hallo, Zukunft! GlasfA1ser", als Mediaagentur fungierte Dentsu Austria, als Kreativagenturen seso media group (Online) und Lowe GGK (Print).

A1 Telekom Austria schafft es mit "Hallo, Zukunft! GlasfA1ser" auf den zweiten Platz. Foto: STANDARD

"Wir freuen uns sehr über die Crossmedia-EtatMaus. Für uns ist das die Bestätigung, dass das Thema Glasfaserausbau bei den Menschen angekommen ist. Und darum ging es uns, denn nicht nur für Privatpersonen, sondern für den gesamten Wirtschaftsstandort Österreich ist Glasfaser die Zukunftstechnologie schlechthin", so Marco Harfmann, Director Marketing Communications bei A1.

Dritter Platz für Zentrale Raiffeisenwerbung

Zentrale Raiffeisenwerbung schafft es mit der Kampagne "Apple Pay" auf den dritten Platz, verantwortliche Mediaagentur war Mindshare, Kreativagentur Ogilvy & Mather.

Platz drei für Zentrale Raiffeisenwerbung mit "Apple Pay". Foto: STANDARD

"Unser Ziel ist es immer, unseren Kund:innen Zugang zu allen verfügbaren Innovationen und Lösungen zu bieten, die sich am Markt etablieren – so wie natürlich mit Apple Pay. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir mit unserer crossmedialen Kampagne die STANDARD-Leser:innen on- und offline so gut erreichen konnten", sagt Petra Walter, Geschäftsführung der Zentralen Raiffeisenwerbung. (red, 12.5.2023)