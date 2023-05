Dieser Rekord dürfte ganz nach ihrem Geschmack sein. Mit 81 Jahren posiert Martha Stewart im Badeanzug auf dem Cover des Magazins "Sports Illustrated". Damit ist sie die älteste Frau, die seit der Gründung des Heftes im Jahr 1964 auf dessen Titel zu sehen war.

Lukratives Business



Die Lifestyle-Unternehmerin hat in ihrem Leben viel ausprobiert. Rückblickend könnte man auch sagen: Die Karriere der Unternehmerin und Milliardärin Martha Stewart ist der Inbegriff des "American Dream". 1941 als Tochter zweier polnischer Emigranten in Jersey City geboren, finanziert sich Martha-Helen Kostyra ihr Studium mit Modeljobs. Sie arbeitet bis Anfang der 1970er-Jahre als Börsenmaklerin an der Wall Street, bevor sie sich als Unternehmerin völlig neu erfindet.

Stewart, seit 1965 Mutter einer Tochter, beginnt für Zeitungen und Magazine zu schreiben. Über Themen, die gern als "Hausfrauentätigkeiten" abgetan wurden: Kochen, Backen, Dekoration und Gartenarbeit. Der US-Amerikanerin gelingt, was heute das tägliche Brot von Influencerinnen und Influencern ist: Sie macht daraus ein lukratives Business – und aus sich selbst eine international erfolgreiche Marke: Mit Anfang 50 startet sie ihr eigenes Magazin "Martha Stewart Living", es folgt eine eigene Fernsehsendung und selbstverständlich eigene Produktlinien.

Die Unsauberfrau



Die Unternehmerin mit dem schulterlangen Bob wird zum TV-Star, bis heute hat sie 99 Kochbücher veröffentlicht. Stewart, Spitzname "die beste Hausfrau Amerikas", hat allerdings wiederholt bewiesen, dass sie für Überraschungen gut ist. 2004 wurde die Unternehmerin wegen illegaler Aktiengeschäfte zu fünf Monaten Gefängnis und ebenso langem Hausarrest verurteilt. Langfristig tat das ihrer Karriere keinen Abbruch. Im Gegenteil, Stewart nutzte den Gefängnisaufenthalt für eine Image-Korrektur. Von nun an war sie nicht mehr die saubere Geschäftsfrau – Martha Stewart war cooler, als viele glaubten.

Dazu passt, dass die US-Amerikanerin seit 15 Jahren eine enge Freundschaft mit Snoop Dogg pflegt. 2008 hatte sie den US-Rapper in ihre Kochshow eingeladen – gemeinsam bereitete man Kartoffelpüree zu. Die Vibes stimmten, es folgte, natürlich, eine gemeinsame Sendung. Die ist längst Geschichte, doch auch die aktuelle Publicity wird der 81-Jährigen nicht unrecht sein. In Las Vegas hat Stewart eben ihr erstes eigenes Restaurant eröffnet. Ein bisschen Werbung in eigener Sache kann bekanntlich nicht schaden. (Anne Feldkamp, 16.5.2023)