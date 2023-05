Wie halten Sie's mit dem Salz im Nudelwasser?

Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/Nopadol_Uengbunchoo

Wenn meine Mutter Nudelwasser salzt, dann meint sie eine Mini-Prise. Gerade so, dass sie drei einzelne Salzkristalle zwischen ihren Fingerkuppen hält. Wenn ich salze, dann meine ich mindestens zwei Esslöffel. "So salzig wie das Meer" heißt die Regel. Ich korrigiere sie, sie schreit mich schockiert an.



Der Mutter-Sohn-Konflikt zeigt: Die richtige Menge Salz im Pasta-Wasser, es ist ein Streitthema. Weitergedacht könnte dieser Konflikt ganze Familien, gar Nationen entzweien. Man stelle sich vor, dass jedes Mal, wenn Pasta bolognese gekocht wird, sich ganze Familien fetzen. Die Onkel, die Mütter, die Anti-Salzer, die es nicht besser wissen oder nicht verstehen wollen, dass durch das Salzwasser der Geschmack in die Nudeln kommt. Ihrer Meinung nach reicht einfach eine Prise aus. Die Nudeln werden dann ja ohnehin in Sauce getaucht.



Und auf der anderen Seite die Omas, die Väter, die es besser wissen und sich erhaben vorkommen, weil sie ihrem Gegenüber mansplainen können, wie man Pasta auf die richtige Weise kocht. Beim Thema al dente sind wir dabei noch gar nicht. Solche Diskussionen bleiben nicht in der Familie: Freundschaften scheitern an solchen Differenzen, ganze Gruppierungen propagieren im Internet ihre Ideologie und prangern ihre Salzungs-Feinde öffentlich an. Was kommt als Nächstes? Auf die Straße gehen, um für die richtige Menge Salz im Wasser zu demonstrieren? Eine Welt ins komplette Chaos gestürzt?



Gräben zuschütten



Womöglich hatten die Salinen Austria dieses Szenario im Kopf, als sie das Nudel-Salz entwickelt haben. Um die Salzspaltung der Gesellschaft aus der Welt zu schaffen, lancierten sie gepresste Salzdrops, mit denen die – angeblich – ideale Menge Salz im Topf landet. Für 1,5 Liter Wasser schmeißt man einen Drop hinein, 300 Gramm Nudeln können darin vor sich hin köcheln. Einen Löffel oder einfach ein wenig Gefühl beim Salzen, das braucht man nicht mehr. Dank Salztabletten wird einem beim Kochen das Nachdenken abgenommen. Das Leben ist gleich so viel simpler. Glas aufschrauben, Drop ins Wasser, zugeschüttet sind die Gräben der Gesellschaft.



Normales Salz gibt es im Diskonter übrigens ab 35 Cent pro halbes Kilo. 280 Gramm sind dagegen im fünf Euro teuren Glas. Das ist ein Kilopreis von fast 20 Euro. Ein kleiner Preis für einen Schritt Richtung Weltfrieden. (rec, 18.5.2023)