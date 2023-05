Gerüchten zufolge wird es in "GTA 6" auch eine weibliche Protagonistin geben. Rockstar Games

Der Publisher Take-Two Interactive könnte laut einem Bericht von IGN in seinem Geschäftsbericht zum vergangenen Jahr angedeutet haben, dass der nächste Teil der kommerziell erfolgreichen "Grand Theft Auto"("GTA")-Serie bereits 2024 erscheinen könnte. Dies wird in der Prognose für das Finanzjahr 2025 angedeutet, welches in den USA bereits im April 2024 beginnt.

Wörtlich heißt es in dem Bericht, dass man im Finanzjahr 2025 mit "zahlreichen neuen Titeln" rechne, die "neue Standards in der Branche setzen werden und es ermöglichen werden, Nettobuchungen in Höhe von acht Milliarden Dollar zu erzielen". Noch höhere Ergebnisse sollen im Finanzjahr 2026 und in den weiteren Jahren erzielt werden.

"GTA 6" als Cashcow

Der nächste Teil der "GTA"-Serie, "GTA 6", wird hier zwar nicht explizit erwähnt. Allerdings wäre eine solche Cashcow nötig, um das entsprechende Wachstum zu erreichen, heißt es seitens IGN. Im vergangenen Jahr wurden Nettobuchungen in Höhe von 5,3 Milliarden Dollar erreicht, was vor allem an Zynga lag. Take-Two hat das 2007 gegründete Unternehmen hinter Titeln wie "Farmville" im vergangenen Jahr übernommen. Um auf acht Milliarden Dollar zukommen, müsste der Publisher also entweder eine weitere Akquisition dieser Größenordnung durchführen, das eigene Spieleportfolio verdoppeln oder eben einen Megahit wie das nächste "GTA" publizieren.

Im Bericht von IGN heißt es, dass man Take-Two-CEO Strauss Zelnick um ein Statement gebeten habe, dieser das Gerücht jedoch weder bestätigt noch dementiert habe. Bekannt ist auf jeden Fall, dass bereits eifrig an dem besagten Titel gearbeitet wird. So sorgte im September 2022 ein Leak für Aufsehen, das 90 Minuten Gameplay-Videos des noch geheimen Spiels zum Vorschein brachte.

Meistverkaufte Spiele

Der jüngste Teil der Reihe, das 2023 veröffentlichte "GTA V", bleibt eines der meistverkauften Spiele aller Zeiten, in den vergangenen Jahren wurden pro Quartal fünf Millionen Exemplare verkauft. In Summe gingen 180 Millionen Stück über den Ladentisch. "GTA Online", das dazu passende Multiplayerspiel, hat sich für Take-Two ebenfalls zu einem regelrechten Umsatztreiber entwickelt. (red, 22.5.2023)