Alban Bergs "Lulu". Standard / Monika Rittershaus

Das Orchester, statt im Graben, hoch oben im hinteren Teil der Bühne, davor Dirigent Maxime Pascal. Er agiert auf einem Podest, das mitten im Handlungsraum steht. Unter ihm der Einheitsbühnenort, der als eine Art Turnsaal der Figuren wirkt, als Manege der exakten Gesten und Regungen. Es ist eine artifizielle Welt der Menschenpuppen, die Choreografin und Regisseurin Marlene Monteiro Freitas für Alban Bergs "Lulu" entworfen hat. In ihrer ersten Opernregie sind Gesang, Tanz, Akrobatik und Clownerie vereint zu einer Figureninstallation, welche semikonzertante Opernkonvention mit einer frei assoziierenden choreografischen Übermalung verbindet. Nicht nur äußerlich wirkt vieles uniform: Alle tragen blaues Schuhwerk, weiße Shirts und schwarze Anzüge, zudem wirken auch die Aktionen der Figuren überwiegend mechanisch und ritualisiert.

Enigmatische Ideenfülle

Wie ferngesteuerte Schlafwandler verhalten sich auch die Sänger und Sängerinnen bisweilen, die ein unnahbares Wesen umschwirren, eine Lulu, die distanziert bei sich bleibt, während um sie herum Männer an ihrem eigenen Begehren verbrennen. Nur selten ereignet sich ein körperlicher Ausbruch aus Freitas‘ Geometrie der Bewegungen, etwa, wenn Lulu es nötig hat, jemanden manipulativ zu umgarnen. Im Grunde baut sie mit Tänzern und Tänzerinnen um Lulus männlichen Figurenharem eine endlose Folge an Kommentaren, Verdopplungen und freien Extrapolationen. Szenische Gleichzeitigkeit ist also das Grundprinzip dieser genauen und ambitionierten Arbeit. Trotz der Ideenfülle führt das Enigmatische der vielen Seitenszenen und der minutiös ausgestalteten Gesten allerdings etwas weg von Alban Bergs Oper.

Bei dieser Kooperation der Wiener Festwochen mit dem MusikTheater an der Wien wurde die quasi abrupt endende unvollendete Fassung, also jene ohne die durch Friedrich Cerha erarbeitete Vervollständigung gewählt. Als eine Art pantomimische Coda wird eine Szene zwischen einem kindlich-puppenhaften Wesen und einem Herrn in Schwarz angehängt, während Teile aus der "Lulu"-Suite erklingen. Das hatte wiederum etwas Besonderes.

Darstellung hoher Qualität

Die eigentliche Projektionsfläche für Sehnsüchte aller Art ist da schon verschwunden, die Vera-Lotte Boecker souverän an die Grenzen des vokal Bewältigbaren mit Hingabe führt. Um diese tolle Lulu herum Qualität: Von hoher Intensität Bo Skovhus als Dr. Schön, edel Edgaras Montvidas als Alwa, ebenso Cameron Becker als suizidaler Maler. Von hoher Präsenz Anne-Sofie von Otter, an der die Exaktheit von Freitas‘ bis ins kleinste gestische Detail gehenden Arbeit zu sehen war, während Kurt Rydl als Schigolch sein Operncharisma eindringlich ausspielen konnte.

Das formidable ORF-Radiosymphonieorchester Wien stattete mit Dirigent Maxime Pascal die abstrakte Poesie dieser Musik mit nötiger Innenspannung wie Aura aus und wirkte auch bei den dramatischen Kulminationen und Verdichtungen sehr ausgewogen. Viel Applaus, einige Buhs für die Regie. (Ljubisa Tosic, 28.5.2023)