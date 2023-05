Bayern-Präsident Herbert Hainer holt Rummenigge zurück und stärkt Tuchel den Rücken IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Bayern München wird im Zuge des Neuanfangs an der Vereinsspitze seinen früheren Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zurückholen. "Wir werden ihn wieder stärker einbinden und am Dienstag vorschlagen, ihn in den Aufsichtsrat mitaufzunehmen", sagte Präsident Herbert Hainer bei einer Pressekonferenz am Sonntag.

Rummenigge habe "unheimlich große Verdienste für den Klub und ist im europäischen Fußball sehr angesehen", führte Hainer aus. Mit dem 67-Jährigen komme "noch mehr sportliche Expertise hinzu". Rummenigge hatte sein Amt als Vorstandsvorsitzender im Sommer 2021 an Oliver Kahn abgegeben, von dem sich die Bayern jetzt wieder getrennt haben.

Meldungen, wonach auch Ehrenpräsident und Aufsichtsratsmitglied Uli Hoeneß wieder eine gewichtigere Rolle spielen könnte, kommentierte Hainer so: "Uli und ich können sehr gut miteinander. Wir sind permanent im Austausch. Er wird immer ein Ratgeber für uns sein."

Nachfolger für Salihamidzic gesucht

Hoeneß und Hainer hatten Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Donnerstagvormittag darüber informiert, dass sich der Rekordmeister von dem Duo trennen möchte. Neuer Vorstandschef ist der bisherige Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen, der einen Zweijahresvertrag erhielt. Die Nachfolge für Salihamidzic ist noch nicht geklärt.

Die Suche sei "nicht einfach", sagte Hainer. Man wolle "einen Sportvorstand, der die Ziele des FC Bayern München - und die sind national wie international, an der Spitze zu stehen - mit uns umsetzen kann und will. Wir spekulieren nicht über Namen, aber natürlich suchen wir jemanden, der sein Geschäft versteht, von A bis Z."

Spekuliert wird über den früheren Bayern-Profi Max Eberl von RB Leipzig und den Frankfurter Markus Krösche. Beide seien "sehr, sehr gute Sportvorstände", sagte Hainer.

Tuchel bleibt Trainer

Thomas Tuchel wird die Bayern auch in der kommenden Saison trainieren. Das bestätigte Hainer am Sonntag. "Wir sind von Thomas Tuchel absolut überzeugt. Er ist einer der besten Trainer in Europa, das hat er auf vielen Stationen bewiesen", betonte Hainer. Es gebe "überhaupt keine Gedanken" in Richtung einer Trennung oder eines Rücktritts von Tuchel. "Ich wüsste nicht, warum Thomas Tuchel (im Sommer) bei uns nicht Trainer sein sollte."

Hainer berichtete, er habe den Coach am Freitag über die Veränderungen im Vorstand mit der Abberufung von Kahn und Salihamidzic informiert. "Er war sehr verständnisvoll, wir hatten ein sehr, sehr gutes Gespräch."

Tuchel hatte nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft mit dem 2:1 beim 1. FC Köln erklärt, es sei "klar, dass ich erstmal da bin". Diese Aussage wurde teilweise so interpretiert, dass der 49-Jährige nach seiner turbulent verlaufenen Amtszeit womöglich an einen vorzeitigen Abschied denke. Sein Vertrag läuft bis 2025.

Kahn "definitiv nicht" ausgerastet

Oliver Kahn hat Meldungen zurückgewiesen, wonach er nach seiner Entlassung als Vorstandsvorsitzender die Contenance verloren habe. "Die Behauptung, dass ich ausgerastet bin, als ich über die Abberufung informiert wurde, stimmt definitiv nicht", schrieb der 53-Jährige am Sonntag bei Twitter. Er sei am Freitag durch einen Anruf von Hainer von der Trennung informiert worden, meinte Kahn. "Es war ein ruhiges und sachliches Gespräch. Ich habe mich lediglich über diesen Aktionismus gewundert, warum diese Entscheidung nun vorgezogen wurde."

Am Samstagmorgen sei ihm dann mitgeteilt worden, dass er nicht zum letzten Bayern-Spiel beim 1. FC Köln (2:1) mitreisen könne, erzählte Kahn weiter. "Auch diese Entscheidung habe ich ruhig entgegen genommen." Natürlich sei er "enttäuscht, aber ich freue mich wahnsinnig über diese Meisterschaft und freue mich für Mannschaft, Trainer und unsere Fans", schrieb Kahn. Seinen Beitrag schloss er mit den Worten: "MiaSanMeister".

Ex-Trainer Felix Magath kann verstehen, dass sich der Rekordmeister von Kahn und Salihamidzic getrennt hat. "Man musste mit einer Entscheidung rechnen. Mir leuchtet ein, dass Konsequenzen gezogen wurden", sagte der 69-Jährige im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Der Europameister 1980 nannte die aktuelle Saison des erfolgreichen Titelverteidigers "sehr schlecht". Magath: "Bei dem wirtschaftlichen und finanziellen Aufwand müssten die eigentlich jede Saison deutlich vor dem Ende deutscher Meister sein."

Als Trainer hatte Magath den FC Bayern in den Jahren 2005 und 2006 zweimal hintereinander zum Gewinn des Doubles aus Meisterschaft und Pokal geführt. Dies gelang beim 33-maligen Titelträger bislang keinem anderen Coach. (sid, 28.5.2023)