Spannung verspricht die Hauptversammlung der OMV, die am Mittwoch stattfindet. Etliche Themen beschäftigen den größten Industriekonzern derzeit - und haben mit Personalia und wichtigen Strategieentscheidungen zu tun.

Seeles Entlastung

So steht die Entlastung des früheren OMV-Vorstandschefs Rainer Seele an - die ihm bei der vorigen Aktionärsversammlung im Juni 2022 verweigert worden ist. Gründe dafür waren die vorzeitige Verlängerung der Gaslieferverträge mit Gazprom im Jahr 2018 bis 2040, das OMV-Sponsoring für Wladimir Putins Lieblingsklub Zenit St. Petersburg sowie die in einem Sideletter vereinbarte Zahlung an einen früheren OMV-Compliance-Manager gewesen.

Rainer Seele bei einem Termin in St. Petersburg im Juni 2021. REUTERS

Inzwischen hat der Aufsichtsrat all diese Punkte prüfen lassen, die Juristen rieten von einer Schadenersatzklage ab. Seele habe zwar einen nachlässigen Umgang mit der Compliance gepflogen, so die Anwälte sinngemäß, aber keine rechtlichen Grenzen überschritten. Seele wird daher nun wohl seine Entlastung bekommen - und in der Folge seine langfristigen Boni.

Adnoc und Borealis

Viel Raum wird wohl auch das Thema Borealis einnehmen. Die OMV ist mit 75 Prozent am Kunststoffkonzern beteiligt, Adnoc aus Abu Dhabi hält den Rest und ist mit den Österreichern in einem Syndikatsvertrag verbunden. Borealis spielt eine Hauptrolle für die künftige Ausrichtung der OMV in Richtung Kunststoffkonzern. Zuletzt wurden Gerüchte laut, Adnoc wolle die OMV-Anteile übernehmen. Was auf wenig Gegenliebe in Österreich stieß. Aus der von Alfred Stern geleiteten OMV ist allerdings zu hören, ein Borealis-Verkauf stehe nicht zur Debatte.

Zur Erinnerung: Die OMV hat 2020 weitere Borealis-Anteile von OMV-Mitaktionär Mubadala aus Abu Dhbai gekauft, die Aufstockung auf 75 Prozent kostete sie mehr als vier Milliarden Euro – der größte Deal in der neueren österreichischen Wirtschaftsgeschichte.

Nun soll es freilich nicht um einen Rückverkauf an Adnoc gehen, sondern darum, die Kräfte und Anteile auf allen Ebenen, auf denen die Österreicher mit Adnoc kooperieren, zu bündeln und in eine gemeinsame Gesellschaft einzubringen. Das würde Wachstum und Strategie gleichermaßen dienen, wie es aus dem OMV-Umfeld heißt.

Adnoc und die OMV sind ja - über die Borealis - auch am Joint-Venture Borouge gemeinsam beteiligt, das Polyolefinlösungen u.a. für Landwirtschaft, Infrastruktur, Energie und Verpackungen anbietet. Wobei an dieser Gesellschaft wohl nicht die teilstaatliche OMV (31,5 Prozent hält die Öbag, 24,9 Prozent Mubadala aus Abu Dhabi) die Mehrheit halten würde.

Alfred Stern leitet seit 2021 die OMV. Einer Verlängerung über 2024 hinaus steht vonseiten der Politik und des Aktionärs Adnoc wohl nichts im Wege. STANDARD/Heribert Corn

Sterns Zukunft

Ein weiterer Punkt, der wohl auch in der Hauptversammlung thematisiert werden wird, ist die mögliche Verlängerung von Stern. Sein Dreijahresvertrag läuft bis September 2024 und wird um weitere zwei Jahre verlängert, außer man beruft ihn ab. Stern ist nicht unumstritten, vor allem wollen dem Vernehmen nach Ex-OMV-Chef Seele, der nun wie Exvorstandsmitglied Johann Pleininger in Abu Dhabi berät, und Öbag-Aufsichtsratschef Günther Ofner (ÖVP-nahe) lieber Borealis-Chef Thomas Gangl an der OMV-Spitze sehen.

Allerdings wird die Besetzung nicht von der Öbag entschieden. Finanzminister Magnus Brunner, Kanzler Karl Nehammer (beide ÖVP) und auch Adnoc sollen mit Sterns Performance zufrieden sein. Man wolle Kontinuität an der Spitze, hört man. Zu erwarten ist aber sowieso, dass die Entscheidung erst im Sommer fällt: OMV-Aufsichtsratsvorsitzender Mark Garrett hat seinen Rückzug angekündigt, und es ist nicht anzunehmen, dass man seinen designierten Nachfolger, den Deutschen Lutz Feldmann vom Energieversorger EnBW, vor vollendete Tatsachen stellt. (Renate Graber, 31.5.2023)