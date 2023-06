Wellenklänge

Julia Lacherstorfer und Simon Zöchbauer kuratieren das Wellenklaenge-Festival Theresa Pewal

Es gibt sie, die magischen Orte, und der Lunzer See ist einer davon. Am Fuße des Dürrensteins lässt sich nicht nur manch heißer Sommertag gut aushalten. Abends ist die Seebühne Schauplatz für ein vortreffliches Musikprogramm: mit Anja Om, Oska, Mathias Eick und vielen mehr.

Lunz am See, Niederösterreich, 14. bis 29. Juli

wellenklaenge.at

Acoustic Lakeside

Der Sonnegger See ist eigentlich ein Badeteich und zählt daher nicht zu den bekanntesten Gewässern Kärntens. Trotzdem ist es dort wunderschön, und für Fans des Indie-Pop ist er ein Fixpunkt. In stimmungsvollem Ambiente spielen unter anderen Avec, Oehl und Arny Margret.

Sittersdorf, Kärnten 14. und 15. Juli

acousticlakeside.com

Poolbar

Das Poolbar-Festival, gegründet Mitte der 1990er Jahre, ist mittlerweile eine Institution. Eva Sutter | Matthias Rhomberg .

Zwischen einer Bootsfahrt am Bodensee und ausgedehnten Bergtouren empfiehlt sich ein Abstecher zum Poolbar-Festival in Feldkirch. Vorarlberg-Reisenden wird dort urbaner Kulturgenuss in entspannter Atmosphäre serviert. Zugegeben: So klein ist das Festival gar nicht mehr. Bei Acts wie Helge Schneider, Kruder & Dorfmeister und Peaches auch kein Wunder.

Feldkirch, Vorarlberg 6. Juli bis 14. August

poolbar.at

Paradies Garten

In weniger als einer Stunde ist das Schloss Prugg von Wien aus erreichbar, und das mit dem Zug: ein perfektes Ziel also für eine flotte Landpartie. Unter den alten Bäumen des Harrachparks erklingt elektronische Musik von DJ Saliva, Fjaak, Functionist, Marie Montexier und vielen weiteren Acts.

Bruck/Leitha, Niederösterreich, 4. bis 6. August

paradiesgartenfestival.at

(Gerald Zagler, RONDO, 11.6.2023)