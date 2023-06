Heuer stellte sich wieder einmal die Frage: Welches ist das beste Kürbiskernöl der Steiermark? Getty Images/iStockphoto

Es gilt als das schwarze Gold der Steiermark und zählt zu den ersten Produkten, die mit einem EU-Herkunftsschutz ausgezeichnet wurden. Nun hat sich bereits zum 18. Mal der Gourmetguide Gault Millau durch eine Auswahl an Kürbiskernöl gelöffelt – und sie auf Farbe, Mundgefühl, Frische und die spezifische Röstnote getestet. Auf Platz eins landete heuer das Öl der Familie Schelch aus Dobl, die Plätze zwei und drei gingen an die Ölmühle Kiendler aus Ragnitz und Estyria Naturprodukte aus St. Ruprecht an der Raab.

Die Jury, darunter die Haubenköche Max Stiegl (Gut Purbach), Marcel Ruhm (Dining Ruhm) und Alexander Posch (Zur Goldenen Birn) und die Sensorikerin Romana Fertl (Open Sense) sowie die Journalistinnen Anita Kattinger ("Kurier") und Susanne Jelinek ("Gusto"), hatte gemeinsam mit Gault-Millau-Herausgeberin Martina Hohenlohe und ihrem Redaktionsteam die Produkte der 20 vorab ermittelten Finalisten verkostet. (red, 6.6.2023)

