Frage: Wie lief die Auszählung beim SPÖ-Sonderparteitag in Linz am Samstag ab?

Antwort: Am Parteitag gab es mehrere Wahlurnen, laut einem Mitglied der Wahlkommission waren es zwölf. Der Wahlgang soll gerade einmal eine halbe Stunde gedauert haben. Eine Person aus der Kommission, die anonym bleiben will, sagte, sie sei für eine bestimmte Urne zuständig gewesen und habe während des Vorgangs nicht den Eindruck gehabt, dass da etwas nicht stimme. Die Kommission soll nach dem recht schnellen Wahlgang zusammengetreten sein und Urne für Urne ausgezählt haben. Die Teilergebnisse sollen einer Person mitgeteilt worden sein, die sie schließlich in eine Excel-Tabelle eintrug – allerdings eben jeweils verkehrt, wie am Montag Michaela Grubesa, zu dem Zeitpunkt noch Wahlkommissionsleiterin, verkündete. Schon am Samstag soll es Gerüchte gegeben haben, dass Babler bei fast allen der insgesamt zwölf Wahlurnen mehr Stimmen als Doskozil erhalten hatte. Es wurde aber nicht noch einmal nachgezählt. Dass am Parteitag das Ergebnis nicht nachkontrolliert wurde, nannte Grubesa am Dienstag als Grund für ihren Rücktritt als Wahkommissionsleiterin.

Die Wahlkommission der SPÖ hat Dienstagvormittag die Neuauszählung der Stimmen vorgenommen. Wahlkommissionsleiterin Michaela Grubesa trat zurück. APA/GEORG HOCHMUTH

Frage: Wie kam es dazu, dass Michaela Grubesa als Doskozil-Vertraute Leiterin der Wahlkommission wurde?

Antwort: Michaela Grubesa wurde in diese Funktion von der Mehrheit der Mitglieder der Wahlkommission gewählt, nachdem Harry Kopietz aus Gesundheitsgründen zurückgetreten war. Kopietz wurde dem Lager rund um Pamela Rendi-Wagner zugeordnet. Nach dem Wechsel gab es einen Schlagabtausch über die Auszählungsmodalitäten für die Mitgliederbefragung, die von 24. April bis 10. Mai lief, zwischen dem Doskozil-Lager und den Unterstützern der damaligen Parteichefin Rendi-Wagner.

Frage: Könnte das Wahlchaos strafrechtliche Konsequenzen haben?

Antwort: Nach derzeitigem Stand nicht, denn ein Excel-Fehler ist nicht strafbar – vor allem nicht, wenn er rasch korrigiert wird. Das könnte sich allerdings ändern, falls Vorwürfe laut würden, die Stimmen seien vorsätzlich falsch in die Excel-Tabelle übertragen worden. Das könnte etwa als Betrug gesehen werden, sagen mehrere Juristen, mit denen der STANDARD gesprochen hat. Denn dann hätte man jemanden über Tatsachen getäuscht und somit eine Person bereichert (Doskozil), einer anderen (Babler) hingegen Vermögensschaden zugefügt. Außerdem käme das Delikt der Täuschung oder auch der Urkundenfälschung in Betracht. Alle Beteiligten gehen aber von einem Fehler aus. Die neue Leiterin der Wahlkommission, Klaudia Frieben, sagte am Dienstag bei der Pressekonferenz nach der Neuauszählung, dass sie Betrug dezidiert ausschließen könne. Auch Andreas Babler erklärte kurz später, dass er nun keinen Zweifel mehr am Ergebnis habe.

Frage: Können bei der Mitgliederbefragung, die der Abstimmung am außerordentlichen Parteitag vorangegangen ist, auch Unregelmäßigkeit passiert sein?

Antwort: Klaudia Frieben, die nach Michaela Grubesa die Leitung der Wahlkommission übernommen hat, schloss derlei am Dienstag bei der Pressekonferenz aus. Frieben wies darauf hin, dass der Präsident der Notariatskammer da "immer bei allem dabei" gewesen sei.

Frage: Ist nach dem ganzen Chaos um die ausgezählten Stimmen ein neuer SPÖ-Sonderparteitag samt weiterer Kampfabstimmung notwendig?

Antwort: Ein SPÖ-Sonderparteitag samt Kampfabstimmung ist nun vom Tisch. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser wollte Montagabend dezidiert noch nichts ausschließen, und wies darauf hin, dass das Ergebnis durch die Wahlkommission zweifelsfrei bestätigt werden müsse. Die Wahlkommission unter der neuen Leitung von Klaudia Frieben sagte Dienstagnachmittag, dass es am Wahlergebnis "nichts mehr zu rütteln" gebe. Andreas Babler kündigte Dienstagnachmittag an, dass er die Wahl nun annehme, er will aber den ordentlichen Parteitag auf Herbst vorziehen.

Frage: Was ist dran an der Information, dass die Stimmzettel des außerordentlichen Bundesparteitags in Linz nach der Auszählung in einfachen Plastiksackerln nach Wien gebracht worden sein sollen?

Antwort: ORF-Moderator Martin Thür erwähnte Montagabend in der "ZiB 2", als er Peter Kaiser interviewte, dass diese Darstellung der Abläufe kursiere. Von SPÖ-Seite hieß es dazu am Dienstag, dass die Stimmzettel eingeschweißt auf einer Palette von Linz nach Wien transportiert worden seien. Die Stimmzettel seien in der Bundesgeschäftsstelle verwahrt und erst im Zuge der Neuauszählung am Montag wieder geöffnet worden. Zuletzt war gerüchteweise der Vorwurf laut geworden, die Zettel seien unversiegelt in einem Sackerl nach Wien gelangt.

Frage: Hat Grubesa am Montag allein nachgezählt, oder waren da noch andere dabei?

Antwort: Parteiintern wird davon ausgegangen, dass Grubesa nicht alleine war, sondern mindestens drei weitere Personen bei der erneuten Auszählung dabei waren – unter anderen ein Anwalt. Nicht dabei gewesen sein dürften Mitglieder der Wahlkommission. Als Grubesa bei der Pressekonferenz am Montag sagte, sie habe nachgezählt, hatten einige das so verstanden, dass sie ganz alleine die Stimmzettel überprüft habe.

Frage: Hatte vor Grubesa noch jemand Zugriff auf die Stimmzettel?

Antwort: Offenbar schon: Klaudia Frieben sagte am Dienstag bei der Pressekonferenz, dass Mitarbeiter der Parteizentrale in der Löwelstraße am Montag von sich aus begonnen hätten, die Stimmzettel erneut auszuzählen.