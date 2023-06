Die kostbare Spezialität kommt natürlich nicht in einem einfachen Stanitzel daher. Und gelöffelt wird sie nicht mit einem Plastiklöffel. Die Schleckerei der japanischen Eismarke Cellato wird in einem Gläschen mit einem handgefertigten Metalllöffel und einem Fläschchen Trüffelöl in einer schwarzen Schachtel gereicht. Kein Wunder, umgerechnet 6.200 Euro (880.000 Yen) kostet die Eiscreme "Buyakuya" pro Kugel.

Es ist vor allem eine Zutat aus Italien, die das Eis aus Japan so teuer macht: weiße Trüffel aus der piemontesischen Kleinstadt Alba.

Laut dem Guinness-Buch der Rekorde handelt es sich dabei um die teuerste Eiskugel der Welt. Für den stolzen Preis verantwortlich ist insbesondere eine Zutat des süßen Desserts – die weißen Trüffel aus der piemontesischen Kleinstadt Alba. Kostenpunkt des edlen Pilzes pro Kilo: rund 14.000 Euro. Weitere Ingredienzen der Eiscreme: Parmigiano Reggiano und Sake-Hefe. Obenauf wird das Eis mit essbarem Blattgold geschmückt.

Gereicht wird das teuerste Eis der Welt selbstverständlich nicht in einem Stanitzel.

Ein Schnellschuss war die Kreation übrigens nicht. Tadayoshi Yamada, Chefkoch von RiVi, einem in Osaka ansässigen Restaurant, bekannt für seine französische-japanische Fusionsküche, soll eineinhalb Jahre lang an deren Rezeptur gearbeitet haben. (red, 10.6.2023)