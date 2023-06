Dass Reddit sich über die Jahre zu einer riesigen Diskussions- und Infoplattformen entwickeln konnte, hat man vor allem der eigenen Community zu verdanken. Immerhin ist es diese, die mit ihren Beiträgen und dem in vielen Subreddits vorgetragenen Spezialwissen die Plattform überhaupt erst interessant macht. Diese Community gegen sich aufzubringen scheint aus dieser Perspektive also keine sonderlich erfolgversprechende Idee. Genau das ist Reddit nun aber gelungen – mit unübersehbaren Konsequenzen.

Blackout

Am Montag hat der große Reddit-Blackout begonnen. Aus Protest gegen aktuelle Änderungen wurde ein Großteil jener Subreddits, in die die Seite thematisch aufgeteilt ist, auf "privat" gestellt. Das bedeutet, dass sie öffentlich nicht mehr einsehbar sind. An der Aktion beteiligen sich ein Großteil sämtlicher Subreddits, mehr als 7.000 haben den "Blackout" vorgenommen.

Auf Reddit gibt es derzeit wenig zu sehen – und das liegt an einer Protestaktion. AFP

Genau dieser Schritt ist es aber auch, der offenbar negative Auswirkungen auf die Stabilität der Plattform hat. Am Montagabend war Reddit jedenfalls für einige Stunden gar nicht mehr zu erreichen. Die Betreiber bestätigen mittlerweile, dass der Protest der Auslöser für die technischen Probleme war. Wie eine Statusseite zeigt, hält sich derzeit der Großteil der Subreddits weiterhin an den Blackout.

Umstrittene Änderungen

Die Aktion richtet sich gegen eine angekündigte Preisänderung bei Reddit, die vielen Dritt-Apps vollständig den Garaus machen dürften. Bereits ab Juli sollen Zugriffe auf die Programmierschnittstellen von Reddit – über die Apps mit der Plattform kommunizieren – dermaßen teuer werden, dass unabhängige Client-Apps finanziell nicht mehr tragbar werden und ihren Betrieb einstellen müssen.

Unter den Betroffenen finden sich einige, die selbst über die Jahre massiv Geld in die Entwicklung ihrer Apps investiert haben, wie etwa Apollo, rif is fun, Sync und Relay. Tools, die übrigens auch von den freiwilligen Reddit-Moderatorinnen und -Moderatoren massiv genutzt werden, da sie den offiziellen Apps oftmals überlegen sind.

Aussitzen

Bei Reddit selbst zeigt man sich vom Community-Protest bisher wenig beeindruckt. Erst vor wenigen Tagen betonte man, dass die Preisänderungen so beibehalten werden sollen.

In einer jener "Ask me anything"-Sitzungen, für die Reddit nicht zuletzt berühmt ist, stellte sich vor einigen Tagen gar Firmenchef Steve Huffman der Community. Dort betonte er, dass die Änderungen notwendig seien, damit Reddit als unabhängig tragfähiges Unternehmen bestehen könne. Es könne nicht sein, dass kommerzielle Anbieter kostenlos von der eigenen Infrastruktur profitieren können, so die Argumentation von Huffman.

Reddit ist dabei nicht das erste Unternehmen, das einen derartigen Schritt setzt. So hat etwa auch Twitter zuletzt die Preise für API-Zugriffe massiv angehoben. (apo, 13.6.2023)