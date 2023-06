Gegen Till Lindemann, dem Frontsänger von Rammstein, wird ermittelt. IMAGO/Zoonar.com/Markus Wissmann

Berlin – Wie der deutsche "Tagesspiegel" am Mittwochnachmittag berichtet, hat die Berliner Staatsanwaltschaft aufgrund des Vorliegens eines Anfangsverdachts gegen Rammstein-Frontsänger Till Lindemann Ermittlungen eingeleitet. Dies wurde seitens der parteilosen Justizsenatorin Felor Badenberg den Mitgliedern des Justizausschusses im Abgeordnetenhaus unter Ausschluss der Öffentlichkeit mitgeteilt.

In dem Artikel heißt es, dass mehrere Strafanzeigen wegen verschiedener Delikte gegen Lindemann vorlägen. Außerdem habe die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen des Verdachts nach Paragraf 177 des Strafgesetzbuches eingeleitet. Dieser regelt, dass "wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einem Dritten bestimmt", mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft werden könne.

Schwere Vorwürfe

Wie berichtet, hatten in den vergangenen drei Wochen zahlreiche Frauen gegen den deutschen Musiker schwerwiegende Vorwürfe erhoben. Es wurde von dem mutmaßlichen Einsatz von K.-o.-Tropfen, sexueller Gewalt sowie einer systematischen Rekrutierung junger Frauen als vermeintliche Sexualkontakte für Sänger Lindemann auf Rammstein-Konzerten berichtet. Bisher hatte laut "Süddeutsche Zeitung" nur die Irin Shelby Lynn in Litauen Anzeige gegen Lindemann erstattet, die Ermittlungen seien anscheinend nicht eingeleitet worden. Bisher sind keine weiteren Anzeigen in Deutschland oder Österreich bekannt.

Die schwerwiegenden Anschuldigungen lösten einen heftigen Skandal rund um die Berliner Band aus, die aktuell durch Europa tourt und Ende Juli (26. und 27. 7.) nach Wien kommt. Der Beschuldigte, Till Lindemann, wies bisher alle Vorwürfe von sich und kündigte rechtliche Schritte an. Es gilt die Unschuldsvermutung. (red, 14.6.2023)