Ein Ka-52 der russischen Streitkräfte. Sind die Hubschrauber vollbeladen, treten gefährliche Vibrationen auf. REUTERS / SERGEY PIVOVAROV

Der Ka-52 der russischen Streitkräfte ist ziemlich einzigartig. Nicht nur die koaxialen Rotoren verleihen dem Kampfhubschrauber seine außergewöhnliche Sil­hou­et­te, auch der breite Rumpf ist auffällig. Im Gegensatz zu westlichen Modellen sitzen die beiden Piloten nämlich nicht hintereinander, sondern nebeneinander. Der "Alligator", wie er in Russland genannt wird, bereitet den ukrainischen Verteidigern aktuell einiges an Kopfzerbrechen. Laut den mit Vorsicht zu genießenden russischen Angaben soll sich der Ka-52 als wirksame Waffe gegen westliche Panzer wie den Leopard 2 erwiesen haben.

Hubschrauber fiel wohl im Flug auseinander

Aber noch eine Behauptung stellt die russische Propaganda über den Ka-52 auf: Er soll nahezu unzerstörbar sein. Das wird von den russischen Streitkräften zwar gerne über ihre Fahrzeuge behauptet, meistens stellt sich das russische Gerät aber in der Realität als sehr wohl verwundbar heraus – wie etwa der BMPT Terminator. Als Beweis für die Überlegenheit des Materials kursiert aktuell ein russisches Video, das einen angeblich von einer ukrainischen Boden-Luft-Rakete getroffenen Ka-52 zeigen soll. Trotz des Schadens bleibt der Helikopter in der Luft, und die Crew schafft es sogar, den "Alligator" sicher zu landen.

Das Video zeigt einen Ka-52, der in relativ niedriger Höhe fliegt. Das Heck ist zerrissen, die Reste des Seitenleitwerks baumeln bedenklich nach hinten. Ein Foto des Hubschraubers nach der Landung zeigt, wie Teile des Leitwerks um mehr als 90 Grad verdreht wurden. Aufgenommen wurde das Video wahrscheinlich von einem begleitenden Hubschrauber. Im Westen kamen schnell Zweifel an der russischen Darstellung auf: Auf den Fotos sind nicht die üblichen Spuren zu sehen, die der Einschlag einer Rakete hinterlassen müsste. Am Beginn des Video ist zu sehen, wie mehrere Gegenstände aus dem Hubschrauber geworfen werden oder von diesem abfallen. Darunter dürften sich auch externe Treibstofftanks befinden. Dies dürfte der letztlich erfolgreiche Versuch der beiden Piloten gewesen sein, das Fluggerät unter Kontrolle zu bekommen.

Doch wie kann ein angeblich unzerstörbarer Ka-52 von ganz alleine auseinanderfallen? Der Grund dürfte ein Konstruktionsfehler sein, schreibt etwa der Militärberater und Journalist Dylan Malyasow. Der Ka-52 hat sich nämlich schon in der Vergangenheit als anfällig für Vibrationen erwiesen. Fotos und Videos zeigen eine Reihe verschiedener Schäden an Ka-52-Hubschraubern, die durch kräftige Erschütterungen bei Start und Landung verursacht wurden. Russische Kampfhubschrauber verlieren ihre Fahrwerksverkleidungen und weisen Risse in den Flügeln auf, an denen die Hauptbewaffnung aufgehängt ist.

Diese Stummelflügel erfüllen keinen für den Flugbetrieb erforderlichen Zweck, sondern dienen als Aufhängevorrichtung für die Hauptbewaffnung des Ka-52. Diese besteht aus Luft-Luft-Lenkflugkörpern, Lenkflugkörpern zur Panzerabwehr, ungelenkten Luft-Boden-Raketen, Freifallbomben und je nach Konfiguration Zusatztanks oder Reservemunition. Jeder Stummelflügel kann bis zu zwei Tonnen an Extrabewaffnung tragen – doch diese Last dürfte sich als zu viel erweisen, und Vibrationen treten auf. Dass aber ein Kampfhubschrauber dadurch in der Luft auseinanderfällt, ist neu.

Dieser Konstruktionsfehler hat oft tödliche Konsequenzen: Die ukrainischen Verteidiger konnten laut eigenen Angaben bereits mehrere Ka-52 abschießen, als die Piloten noch damit beschäftigt waren, Ballast abzuwerfen, um die Vibrationen unter Kontrolle zu bringen.

Lagerung im Freien

Mit ein Grund für das Strukturversagen des Helikopters dürfte auch die russische Methode der Lagerung sein: Ka-52 werden auf ihren Flugplätzen nicht in Hangars geparkt, sondern sie sind der Witterung ausgesetzt, nur eine Plane schützt das Cockpit vor Umwelteinflüssen.

Seit dem Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine musste die Flotte der Ka-52 herbe Verluste hinnehmen. Laut den Analysten von Oryx wurden mindestens 35 Ka-52 "Alligator" seit Beginn der Kampfhandlungen beschädigt oder zerstört. Ein Ka-52 wurde von den ukrainischen Streitkräften erobert. Damit hat die russische Luftwaffe mehr als ein Viertel ihrer ursprünglich 130 Stück starken Ka-52-Flotte verloren. (pez, 20.6.2023)