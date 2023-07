Seit einiger Zeit ist die Tarte Soleil, oder der französische Sonnenkuchen, auch hierzulande ein beliebtes Fingerfood. Denn es gibt einiges, das für sie spricht: Die Zutaten sind im Supermarkt erhältlich, sie ist flott gebacken, und sie gelingt auch nicht sehr geübten Köchinnen und Köchen. Ob als Snack zum Aperitif oder mit Salat als schnelles Mittagessen, sie kommt immer gut an. Und beim folgenden Rezept greifen auch die veganen Gäste zu.

Bei der Fülle kann den eigenen Vorlieben nachgegeben werden. Pesto Genovese bietet sich an, Oliventapenade oder Pesto Rosso ebenso. Es finden sich im Netz aber auch Varianten mit Knoblauchöl, Schinken, Käse oder mit Spinat und Ricotta. In der Provence wird der sonnige Kuchen etwa mit geriebenen Walnüssen und Blauschimmelkäse gebacken.

Tarte Soleil wird auch bei uns immer beliebter. Helga Gartner

Der fertige Blätterteig aus dem Kühlregal kann jedoch auch süß gefüllt werden: Schokolade, Nüsse, Mohn und/oder Marmelade, der Fantasie sind keine Grenze gesetzt. Zu viel sollte aber nicht zwischen die Teigplatten geschichtet werden, sonst ist es schwierig, die Strahlen zu drehen, beziehungsweise quillt die Fülle heraus.

Das Formen der "Sonnenstrahlen" ist der schwierigste Part beim Herstellen der Tarte Soleil. Sollte der Teig schon etwas zu weich sein, hilft es, die Teigplatten vor dem Drehen eine Viertelstunde in den Kühlschrank zu legen.

In manchen französischen Rezepten der Tarte Soleil wird in der Mitte ein Loch mit einem größeren Durchmesser vor dem Backen ausgeschnitten. In dieses wird in der zweiten Hälfte der Backzeit ein Laib Camembert gesetzt. Diese Tarte kommt heiß auf den Tisch, damit die Strahlen in den geschmolzenen Käse gestippt werden können.

Unser Rezept wird von einem leichteren Tipp begleitet. Das Zitronen-Kräuter-Joghurt passt auch sehr gut zu der mediterranen Fülle. Ich habe es mit Basilikum gewürzt, aber auch Minze oder eine Kräutermischung passen gut.

Für eine Tarte Soleil benötigt man folgende Zutaten:

2 Packungen Blätterteig (je 270 g)

1 Glas Pesto Genovese (130 g)

Ca. 90 getrocknete Tomaten plus Öl

1 Ei – verquirlt

Sesam oder Schwarzkümmel

1 Becher griechisches Joghurt (400 g)

1 Bio-Zitrone – Schale und etwas Saft

Frische Kräuter nach Geschmack

Die getrockneten Tomaten und etwas von dem Öl, in dem sie eingelegt sind, mit dem Stabmixer zu einer cremigen Paste rühren. Helga Gartner

Die beiden Teigplatten aus der Verpackung nehmen und so stückeln, dass ein Quadrat entsteht, die Nähte sanft zusammendrücken.

Mit einer Schablone – zum Beispiel einer Tortenform – zwei kreisförmige Platten ausschneiden. Helga Gartner

Die Nähte etwas zusammendrücken. Ein Backblech mit Backpapier auslegen und die erste Platte Blätterteig darauf platzieren. Helga Gartner

Die Tomatenpaste gleichmäßig darauf verteilen, dabei einen Rand von ca. zwei Zentimetern freilassen. Helga Gartner

Dann das Pesto Genovese auf die Tomatenpaste streichen. Helga Gartner

Die zweite Platte Blätterteig auflegen und ein kleines Glas (4–5 cm Durchmesser) in die Mitte stellen. Mit einem scharfen Messer nun in 24 Segmente teilen. Dabei bleibt der Teig in der Mitte zusammenhängend. Helga Gartner

Sollte er schon sehr weich sein, vor der Weiterverarbeitung für ca. 15 Minuten in den Kühlschrank legen. Dann die einzelnen Segmente vorsichtig eindrehen. Helga Gartner

Mit dem verquirlten Ei bestreichen. Etwas Sesam oder Schwarzkümmel in die Mitte streuen. Helga Gartner

Bei 190 Grad Heißluft goldbraun backen. Helga Gartner

In der Zwischenzeit die Kräuter schneiden, von der Zitrone die Schale abreiben und mit dem Joghurt vermischen. Helga Gartner