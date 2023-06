Die Hush Puppies genannten Bällchen aus Maisgrieß sind in den USA eine beliebte Beilage zu klassischen Südstaatengerichten wie BBQ oder frittiertem Fisch (zum Beispiel Fried Catfish). Sie schmecken aber auch solo mit einem Dip.

Der Name Hush Puppies kommt übrigens weder von der Hunderasse noch von der Schuhmarke. Vielmehr soll er daher rühren, dass damit hungrige Hunde zum (kurzzeitigen) Schweigen gebracht wurden ("to hush the puppies").

Hush Puppies mit Sriracha-Dip Ursula Schersch

Geschmacklich sind Hush Puppies Cornbread sehr ähnlich, aber durch das Herausbacken in Öl werden sie außen viel knuspriger und bleiben innen luftig-weich. Außerdem enthalten sie im Gegensatz zu Cornbread Zwiebeln.

Was die Form betrifft, sind kugelige Hush Puppies in den USA am gängigsten. Hierfür wird der Teig ganz einfach mit einem Löffel in das Fett gegeben. Auch längliche Hush Puppies werden hin und wieder angeboten. Dazu wird der Teig in einen Spritzbeutel gefüllt und in das heiße Fett gespritzt. Dies ist aber umständlicher als die Löffelvariante.

Hush Puppies können mit weißem oder gelbem Maisgrieß zubereitet werden. Der gelbe ist in den heimischen Supermärkten leichter zu finden. Er wird auch oft als Polenta verkauft.

Zutaten für ca. 40 Stück (4–5 Personen zum Snacken)

200 g Maisgrieß (Polenta)

70 g Mehl (W 480 universal oder glatt)

1 EL Zucker (15 g)

1 gestrichener TL Salz (4 g)

½ Packung (Weinstein-)Backpulver

180 g Buttermilch (ersatzweise 200 g Naturjoghurt)

1 Ei (M)

1/4 Zwiebel

Sriracha-Dip

3 gehäufte EL Sauerrahm (80 g)

3 TL Sriracha (12 g)

1 TL Dijon Senf (4 g)

Prise Salz

ca. 3/4 Liter Sonnenblumenöl zum Frittieren

Rezept Hush Puppies Größe: 0,38 MB Rezept Hush Puppies



Maisgrieß, Mehl, Zucker, Salz und Backpulver in einer Schüssel vermengen. Ursula Schersch

Buttermilch und Ei gründlich unterrühren. Ursula Schersch

Rund 1/4 einer Zwiebel direkt über der Maisgrieß-Masse fein reiben, ca. 1 EL, und unterrühren. Die Masse mind. 10 Minuten rasten lassen (inzwischen Dip machen und Öl erhitzen). Ursula Schersch

Für den Dip Sauerrahm, Sriracha, Senf und eine Prise Salz in einer kleinen Schüssel verrühren und beiseitestellen. Ursula Schersch

Zum Abtropfen nach dem Frittieren einen großen Teller mit einigen Lagen Zeitungspapier und darauf einigen Lagen Küchenpapier auslegen. Das Öl in einen Topf geben, sodass es 4 cm hoch steht. Das Öl auf ca. 165 °C erhitzen – es soll 175°C nicht überschreiten. Wer kein Thermometer hat, kann einen Holzspieß oder den Stiel eines Holzkochlöffels in das heiße Frittieröl halten. Wenn kleine Bläschen am Stiel aufsteigen, hat das Öl die richtige Temperatur. Portionen mit ca. ½ EL Masse aus dem weichen Teig stechen und vom Löffel in das Öl gleiten lassen oder mit einem zweiten Löffel vom Teiglöffel schaben, sollte sich der Teig nicht lösen. Ursula Schersch

Die Teigportionen beidseitig golden herausbacken (insgesamt rund 4–5 Minuten). Je nach Topfgröße in 2–3 Partien arbeiten. Die fertigen Hush Puppies mit einem Lochschöpfer/Schaumlöffel aus dem Öl heben und auf dem Teller mit Küchenpapier abtropfen lassen. Die gebackenen Hush Puppies kann man im Ofen bei 100 °C warmhalten. Ursula Schersch

Heiß mit dem Dip servieren. Sollten Hush Puppies übrig bleiben, halten sie einige Tage im Kühlschrank. Durch ein Aufbacken im Backofen werden sie wieder knusprig. Sie lassen sich auch gut einfrieren. Ursula Schersch

Tipp: Frittieröl kann mehrmals verwendet werden. Abkühlen lassen, durch ein feines Sieb filtern und erneut verwenden. Braucht man es nicht sofort, hält es gut verschlossen (zum Beispiel in einer Flasche) einige Wochen im Kühlschrank. Ursula Schersch

Guten Appetit! (Ursula Schersch, 21.06.2022)