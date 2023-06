Die wirtschaftliche Gleichstellung von Frau und Mann liegt noch 169 Jahre in der Zukunft. Getty Images/iStockphoto

Der Weg zur Gleichstellung von Männern und Frauen ist noch lang – und wird nicht kürzer. Statt einer Annäherung attestiert der aktuelle Gender Gap Report, den das Weltwirtschaftsforum am Mittwoch veröffentlichte, einen globalen Stillstand. Geht es in dem Tempo weiter, wird es noch 131 Jahre dauern, bis Frauen und Männer dieselben Chancen erhalten. Die wirtschaftliche Gleichstellung wird laut den Berechnungen sogar erst im Jahr 2192 erreicht sein.

Im Vergleich zum Jahr davor habe sich die Lücke zwischen den Geschlechtern nur um 0,3 Prozentpunkte verringert. Als Grund für diesen langsamen Fortschritt werden die Nachwirkungen der Pandemie genannt, die die Gleichstellung in den letzten Jahren zurückgeworfen haben. Zwar bewege man sich in manchen Bereichen wieder auf ein präpandemisches Niveau zu, aktuelle Herausforderungen wie steigende Lebenshaltungskosten und Unsicherheit am Arbeitsmarkt würden Frauen dennoch stärker belasten, sagt Weltwirtschaftsforum-Geschäftsführerin Saadia Zahidi.

Nordeuropäische Länder weit vorn

Wiewohl noch von kompletter Gleichstellung entfernt: Die Nase vorn haben traditionell die Staaten Nordeuropas. Island belegt bereits das 14. Jahr in Folge den ersten Platz und ist das einzige Land weltweit, das den Gender-Gap zu 90 Prozent geschlossen habe. Österreich rutschte hingegen im internationalen Vergleich kräftig ab. Im aktuellen Bericht belegt die Alpenrepublik nur noch Platz 47, nach Rang 21 im Vorjahr. 2013 rangierte Österreich sogar noch auf Rang 19 von damals insgesamt 136 Ländern.

Grund für den heimischen Abstieg ist vor allem die rückläufige politische Teilhabe von Frauen in Österreich – von ehemals Platz 16 auf Rang 48. In den Bereichen Bildung, Gesundheit und wirtschaftliche Partizipation konnten jedoch ein paar Plätze aufgeholt werden. Unmittelbar vor Österreich rangiert in der Tabelle der südafrikanische Binnenstaat Eswatini (Platz 46), der zwölf Plätze aufholen konnte. Ebenfalls verbessert hat sich Deutschland und ist heuer Sechster statt bisher Zehnter. Verschlechtert hat sich hingegen die Platzierung der Schweiz, die Eidgenossen belegen statt Rang 13 in diesem Jahr nur mehr Platz 21.

Der mehrere hundert Seiten lange Report mit zahlreichen Tabellen bewertet jedes Jahr den weltweiten Stand der Gleichstellung zwischen Mann und Frau in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Lebenserwartung, wirtschaftliche Chancen und politische Beteiligung. Einige Werte haben sich gehalten beziehungsweise verbessert: Im Bereich Gesundheit ist die globale Gleichstellung laut Bericht zu 96 Prozent verwirklicht, im Bereich Bildung zu 95,2 Prozent. Hier gehen die Autorinnen und Autoren davon aus, dass die weltweite Parität in 16 Jahren erreicht sein kann. Die Gleichheit bei der wirtschaftlichen Teilhabe sei zu 60,1 Prozent erreicht, bei der politischen Beteiligung jedoch nur zu 22,1 Prozent.

Gläserne Decke im Job

Obwohl zuletzt mehr Frauen als Männer weltweit in den Arbeitsmarkt eingetreten sind, sind weibliche Beschäftigte deutlich öfter von Arbeitslosigkeit betroffen. Internationale Daten des Karrierenetzwerks Linkedin zeigen außerdem, dass Frauen zwar 41,9 Prozent der Belegschaft ausmachen, aber nur 32,2 Prozent der Führungspositionen einnehmen. Zwar sei die Quote von Frauen im Management in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, dieser Trend habe sich aber heuer umgekehrt und sei wieder auf den Wert von 2021 gefallen.

Auch in sogenannten Mint-Berufen (kurz für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) sind Frauen deutlich seltener vertreten, obwohl diese in der Regel besser bezahlt und am Arbeitsmarkt stark nachgefragt sind. Weltweit machen weibliche Arbeitnehmerinnen laut Linkedin nur 29,2 Prozent der Beschäftigten in dem Bereich aus. Daten der Onlinelernplattform Coursera legen zudem nahe, dass sich Frauen seltener für Kurse zur Stärkung technologischer Fähigkeiten anmelden. Das sei insofern überraschend, als dass weibliche Teilnehmende in entsprechenden Kursen schneller höhere Kompetenzniveaus erreichen würden als Männer. Maßnahmen zur Förderung von Mädchen und Frauen könnten deshalb laut Report unter anderem eine stärkere Sichtbarkeit von weiblichen Personen in Führungspositionen und Mint-Jobs sowie das Aufzeigen von Ausbildungen und beruflichen Möglichkeiten sein.

Eine wachsende Teilhabe von Frauen in Wirtschaft und Politik sei ein Schwerpunkt des diesjährigen Global Gender Gap Report, weil diese wiederum Gleichstellung in Haushalten, Gesellschaft und Unternehmen fördert. Doch auch für mehr Inklusion sowie nachhaltiges Wirtschaftswachstum sei es notwendig, für gleiche Chancen für alle Geschlechter zu sorgen. (Anika Dang, 21.6.2023)