Nach dem großen Auftritt im Kino könnte auch bald wieder ein neues Abenteuer des Klempners über Konsolenbildschirme flimmern. Universal

Wer geglaubt hat, dass das Feuerwerk großer Ankündigungs-Events für Spiele vorbei ist, hat sich getäuscht. Nach dem Summer Game Fest und großen Line-ups von Sony und Microsoft meldet sich in Kürze noch ein weiterer großer Player der Branche zu Wort. Nintendo hat kurzfristig bekanntgegeben, dass am 21. Juni um 16:00 die nächste Nintendo-Direct-Präsentation stattfinden wird.

Zu den Details gibt man sich von offizieller Seite erwartungsgemäß zurückhaltend, der offiziellen Pressemitteilung zur Ankündigung ist lediglich zu entnehmen, dass der Livestream immerhin 40 Minuten lang dauern wird und hauptsächlich Spiele in den Fokus stellt, die heuer noch für die Nintendo-Switch-Konsole erscheinen werden. Dazu zählt auch das bereits angekündigte und diesmal vermutlich ausführlicher vorgestellte "Pikmin 4", das bereits am 21. Juli veröffentlicht wird.

Keine Lust auf "Pikmin 4"? Das wäre wohl niemandem übelzunehmen. Deshalb ist es umso spannender, was Nintendo Direct diesmal sonst zu bieten hat. Im Internet brodelt die Gerüchteküche schon seit längerem zu den kommenden Nintendo-Highlights, und das legt nahe, dass der japanische Spieleentwickler ordentliche Kracher auf der Show zünden könnte.

Dazu zählt der nächste große "Super Mario"-Titel, der entweder als reines 2D-Jump'n'Run oder sogar in Form von "Super Mario Odyssey 2" mit Luigi im Schlepptau angekündigt werden könnte. Auch ein Remake des Gamecube-Titels "Paper Mario: Die Legende vom Äonentor" steht hoch im Kurs. Darüber hinaus sollen nicht weniger als drei DLCs zu "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" angekündigt und ein Switch-Port zu "Hogwarts Legacy" gezeigt werden.

Im Vorfeld schon dürfte klar sein, was man nicht sehen wird: Ein heißersehntes Wiedersehen mit Samus Aran in "Metroid Prime 4" wird noch auf sich warten lassen – und auch hardwareseitig scheint es Nintendo mit dem Nachfolger zur Spielkonsole Switch nicht eilig zu haben. Aber auch so darf man den kommenden Event mit Spannung erwarten. "Let's-a-go!", würde ein bekannter Installateur an dieser Stelle vermutlich sagen. (bbr, 21.6.2023)