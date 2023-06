Die Straßenbahnlinie 18 wird – wie im Koalitionsübereinkommen von SPÖ und Neos in Wien vermerkt – verlängert: Künftig soll die Bim von der U3-Station Schlachthausgasse durch den grünen Prater bis zum Happel-Stadion fahren. Das Projekt umfasst eine drei Kilometer lange Neubaustrecke, beim Stadion soll auch ein Grüngleis realisiert werden. Die Kosten wurden mit 87 Millionen Euro beziffert, wie Finanzstadtrat Peter Hanke und Verkehrsstadträtin Ulli Sima (beide SPÖ) bei der Präsentation der Details am Donnerstag bekanntgaben. Darin enthalten ist auch die Anschaffung von vier neuen Flexity-Straßenbahnen. Mit den Bauarbeiten wollen die Wiener Linien Mitte 2025 starten, ab Herbst 2026 soll die Bim dann auch durch den Prater fahren.

Die Straßenbahnlinie 18 fährt künftig von der bisherigen Endstation Schlachthausgasse kommend über die Stadionbrücke durch den grünen Prater zum Happel-Stadion. Die Stadt Wien stellte am Donnerstag Visualisierungen des geplanten Öffi-Projekts zur Verfügung. APA/ZOOM VP

Sieben neue Stationen

Derzeit startet die Straßenbahnlinie 18 bei der Station Burggasse-Stadthalle und fährt über Westbahnhof, Gürtel, Hauptbahnhof und St. Marx zur bisherigen Endstation Schlachthausgasse. Von dort anschließend sind sieben neue Stationen für die Neubaustrecke vorgesehen: Die erste neue Haltestellte befindet sich beim Ludwig-Koeßler-Platz, ehe der Donaukanal über die bestehende Stadionbrücke überquert wird. In der Stadionallee erschließt die Haltestelle Sillerweg die dort befindliche Kleingartenanlage Wasserwiese. Das Stadionbad erhält eine eigene Haltestelle, ehe die Prater-Hauptallee gekreuzt wird und auch direkt vor dem Ernst-Happel-Stadion gestoppt wird. Nach der U-Bahn-Unterführung gibt es eine zweite Stadion-Station, die hier eine direkte Umsteigemöglichkeit zur U2 bietet. Geplant ist die Haltestelle am Olympiaplatz beim Stadion-Center. Der weitere Streckenverlauf sieht die Endhaltestelle Meiereistraße/Handelskai vor: Von dort können Fahrgäste direkt zur neuen Sport-Arena Wien oder später auch einmal zum geplanten Fernbusterminal kommen: Dieses Projekt, das eigentlich im Jahr 2027 hätte eröffnet werden sollen, verzögert sich allerdings und hängt in der Schwebe. Zurück in Richtung Stadion geht es dann in einer Schleife über die neue Station Dr.-Natterer-Gasse bei der Engerthstraße.

Die geplanten neuen Stationen der verlängerten Straßenbahnlinie 18. Stadt Wien

Für Diskussionen dürfte vor allem die Kreuzung bei der Prater-Hauptallee sorgen, die von vielen Sportlerinnen und Sportlern genützt wird. Hier soll es wie bisher auch mit der neuen Straßenbahn keine Ampelregelung geben. Die Stadt habe "alle Varianten geprüft", sagte Sima. Für sehr gut sei die aktuelle Lösung befunden worden: Direkt vor der Kreuzung sei jeweils die Haltestelle Stadionbad geplant. Damit sei auch sichergestellt, dass die Straßenbahn langsam anfahre und die Hauptallee kreuze. Schon bisher war hier die Buslinie 77A als Verbindung zwischen Schlachthausgasse (U3) und Stadion (U2) unterwegs. Künftig soll diese Buslinie nur noch im dritten Bezirk bis zur Schlachthausgasse unterwegs sein. Dafür ist mit der Buslinie 78A eine neue Verbindung zwischen Stadion und Lusthaus geplant.

Bei Großkonzerten oder Fußballspielen im Happel-Oval wird übrigens die Station direkt vor dem Ernst-Happel-Stadion zur temporären Endhaltestelle: Straßenbahnzüge können in einer Schleife vorzeitig wenden.

Hier ist die künftige neue Haltestelle Ernst-Happel-Stadion geplant. APA / Zoom VP

Künftig keine Durchfahrt mit Autos mehr möglich

Bisher war es auch möglich, den grünen Prater wochentags mit dem Auto über Stadionallee und Meiereistraße zu durchfahren. Das wird künftig unterbunden, sagte Sima: Die Straßenverbindung wird im Mittelteil zwischen Lusthausstraße und der Zufahrt zum Stadionbad für den Kfz-Verkehr gesperrt. Möglich bleibt weiterhin die Zufahrt von Westen zu den Siedlungsgebieten sowie von Osten zu den Sportanlagen. Eine Durchfahrt wird künftig aber verunmöglicht. Gleichzeitig sollen mit der Neugestaltung auch mehr als 200 neue Bäume entlang der Strecke gepflanzt werden, weitere Flächen sollen entsiegelt und begrünt werden. In der Meiereistraße zwischen Hauptallee und Engerthstraße ist ein neuer Zwei-Richtungs-Radweg geplant. (David Krutzler, 22.6.2023)