Dem österreichischen Cannes-Stammgast Jessica Hausner wird die Retrospektive in München gewidmet. APA/AFP/CHRISTOPHE SIMON

München/Wien - Mit der Tragikomödie "The Persian Version" wird am heutigen Freitag das 40. Filmfest München eröffnet. Regisseurin Maryam Keshavarz erzählt darin unterhaltsam von einer iranisch-amerikanischen Familie im Spannungsfeld verschiedener Kulturen und Generationen. Und Keshavarz bleibt nicht die einzige Filmemacherin, die in München geehrt wird, ist dem österreichischen Cannes-Stammgast Jessica Hausner doch die Retrospektive gewidmet.

Das Filmfest in der bayerischen Hauptstadt läuft bis zum 1. Juli und zeigt 147 Filme aus aller Welt. Auch zahlreiche Preise werden verliehen. Diana Iljine steht das letzte Mal als Festivalleiterin auf der Bühne. Nach der Jubiläumsausgabe gibt sie ihren Posten nach zwölf Jahren zum 1. Oktober ab.

Bevor es soweit ist, darf Iljine aber noch mal viele Ehrengäste in Empfang nehmen, etwa die Schauspielerin Barbara Sukowa. Sie stellt ihren neuen Film "Dalíland" vor und erhält den Ehrenpreis CineMerit Award. Die traditionelle Hommage ist indes der Künstlerin Shu Lea Cheang gewidmet. (APA, 23.6.2023)