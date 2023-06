Die 1997 in Basel geborene Autorin gewann mit ihrem Stück "Wie von Mutterhand". In der Kategorie für junges Publikum räumten Lena Gorelik und Marisa Wendt ab

Graz - Der Retzhofer Dramapreis 2023 ist am Sonntag an Leonie Lorena Wyss für ihr Stück "Wie von Mutterhand" verliehen worden. Der Dramenpreis für junges Publikum ging an Lena Gorelik und Marisa Wendt, alle drei bekamen je 5.000 Euro. 2023 gab es 160 Bewerbungen, 25 ausgewählte Autoren und Autorinnen wurden ein Dreivierteljahr in der Stückentwicklung begleitet.

Lena Gorelik konnte mit "SagdochmalLuca" die Jury überzeugen, Marisa Wendt gewann mit "Emily weint doch nie". Mit dem Preis verbunden sind Uraufführungen am Burgtheater, am Next Liberty und TaO! Theater am Ortweinplatz in Graz sowie an der Parkaue Junges Staatstheater Berlin.

Bisherige Preisträgerinnen und Preisträger waren Gerhild Steinbuch, Johannes Schrettle, Ewald Palmetshofer, Christian Winkler, Henriette Dushe, Susanna Mewe, Ferdinand Schmalz, Özlem Özgül Dündar, Miroslava Svolikova, Allex Liat Fassberg, Thomas Perle sowie Lisa Wentz, Johannes Hoffmann und Till Wiebel. (APA, 25.6.2023)