Dubrovnik gilt als Touristenhotspot. Millionen Besucherinnen und Besucher kamen vor der Pandemie in die Stadt an der Adria, die vor allem durch die Serie "Game of Thrones" globale Berühmtheit erlangte. Nach dem Knick während der Corona-Krise geht es mit den Touristenzahlen wieder nach oben. Die meisten Besucherinnen und Besucher reisen mit praktischen Rollkoffern an, die ob ihrer Beschaffenheit aber auch Lärm verursachen. Gerade auf dem Kopfsteinpflaster der Altstadt.

Dubrovnik hat etwas gegen Rollkoffer in der Altstadt. imago images/Michael Gstettenbau

Dagegen geht die Stadt nun vor und setzt entsprechende Maßnahmen. Wie die kroatische Zeitung "Jutarnji" berichtet, wurde die Stadt Dubrovnik durch eine Gesetzesänderung in die Lage versetzt, Lärmbelästigung zu sanktionieren. Bisher waren die Gesundheitsaufsichtsbehörden dafür zuständig. Neben der Installation von Messgeräten in den Straßen der Altstadt zur Überwachung des Geräuschpegels in den Lokalen wird die berühmte Küstenstadt den Touristen nicht mehr gestatten, Rollkoffer durch die alten Kopfsteinpflasterstraßen zu schieben. Ab diesem Sommer müssen Touristen ihre Koffer tragen, anstatt sie herumzuschieben, sonst droht ihnen eine Strafe von 265 Euro. Ab November werden ausgewiesene Gepäckaufbewahrungsstellen eingerichtet, an denen die Touristen ihre Koffer abstellen können. Die Stadt sorgt dann für den kostenlosen Transport zur Unterkunft der Besucher.

Bald gar keine Koffer mehr

"Dies ist nur der Anfang, das ultimative Ziel ist es, ein Logistikzentrum innerhalb des Flughafens zu schaffen, nach dem das gesamte Gepäck der Dubrovnik-Besucher von Ćilipo direkt zu den Adressen der Gäste transportiert werden wird", sagte Bürgermeister Mato Franković gegenüber Jutarnji. Nach der Schaffung dieses Logistikzentrums sollen Touristen gar keine Koffer, egal welcher Art, mehr in die Stadt mitnehmen dürfen.

Die Küstenstadt an der Adria erlangte durch die Erfolgsserie "Game of Thrones" globale Berühmtheit. REUTERS/Antonio Bronic

Die Stadt wird auch gegen Cafés, Restaurants und Bars vorgehen, wenn es in deren Schanigärten und Terrassen zu hoch hergeht. 1.327 Euro Bußgeld werden fällig, zudem wird die öffentliche Fläche, also der Schanigarten, gesperrt. Und zwar für sieben Tage beim ersten Verstoß, für 30 Tage beim zweiten, beim dritten Verstoß wird die Terrassenfläche endgültig gesperrt. Die Schanigärten sind für die Betriebe im Stadtzentrum überlebenswichtig, sodass selbst eine siebentägige Schließung erhebliche finanzielle Auswirkungen hat. Ein Exempel wurde bereits an der bekannten Dubrovniker Bar Cele statuiert: "Die erste Berechnung besagt, dass Cele durch diese Maßnahme 70.000 Euro verlieren wird, also sollten die Leute in Zukunft vorsichtig sein, wenn sie weiterhin voll geschäftsfähig sein wollen", warnte Franković. Der zulässige Lärmpegel im Außenbereich beträgt 55 Dezibel.

Auch bei der Belieferung des historischen Stadtzentrums wird es Änderungen geben. Derzeit sind Lieferungen nur zwischen fünf und 7.30 Uhr morgens erlaubt, und es dürfen sich nicht mehr als zehn Lkws gleichzeitig im Zentrum aufhalten. Die Stadt plant, diese Zustellungen zu übernehmen, indem sie Elektrofahrzeuge anschafft und Personal speziell für diesen Zweck einstellt. Dieselben Fahrzeuge und Kuriere werden auch das Gepäck der Touristen zu ihren Unterkünften bringen. (red, 27.6.2023)