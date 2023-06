Bei einem Ableger des internationalen Rockerclubs Bandidos kam es am Montag zu mehreren Razzien und Festnahmen

Die Polizei fand bei 13 Hausdurchsuchungen bei Mitgliedern des Bikerclubs Bandidos zahlreiche Waffen. IMAGO/Michael Kristen

Am Montag in den frühen Morgenstunden erfolgte der Zugriff: Kriminalbeamte, Verfassungsschützer und Spezialkräfte führten in Oberösterreich und Niederösterreich etliche Hausdurchsuchungen durch. Im Fokus stand ein Ableger des internationalen Motorrad- und Rockerclubs Bandidos, gegen den seit dem Frühjahr 2021 Ermittlungen liefen.

Bei den Razzien stießen die Ermittler auf ein riesiges Waffenarsenal, darunter 70 Langwaffen, 100 Pistolen, 100 Schaldämpfer und 1.000 Waffenteile, aus denen etwa 500 Pistolen der Marke Glock gefertigt werden können sollen, wie es auf einer Pressekonferenz im Innenministerium am Donnerstagvormittag hieß.

NS-Devotionalien gefunden

Darüber hinaus stießen die Sicherheitsbehörden in Oberösterreich auf eine Waffenwerkstätte inklusive Verkaufsraum, Drogen wie Kokain und Cannabis, 286 elektronische Datenträger, 550 NS-Devotionalien, darunter Medaillen, Fahnen sowie einschlägige Literatur, und 6.000 Euro in bar.

Im Zuge der Hausdurchsuchungen bei den Bandidos kam es zu sechs Festnahmen. Darunter sei auch eine ehemalige Führungsperson der rechtsextremen Gruppe Objekt 21, erklärte der oberste Staatsschützer Omar Haijawi-Pirchner. Es gehe ausschließlich um österreichische Staatsbürger zwischen 35 und 50 Jahren. Auch der mutmaßliche Waffenlieferant konnte in Untersuchungshaft genommen werden.

Der mögliche Strafrahmen für die Beschuldigten bewegt sich zwischen einem und 15 Jahren Freiheitsstrafe, hieß es bei der Pressekonferenz. Die besonders hohen Strafen würden sich aber eher auf den Suchtmittelbereich beziehen. (Jan Michael Marchart, 29.6.2023)