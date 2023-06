Der Supreme Court durchkreuzt Bidens Plan, 430 Milliarden Dollar an Kreditschulden zu erlassen. In einer weiteren Entscheidung erlaubt das Gericht Unternehmen, unter anderem gleichgeschlechtliche Paare nicht zu bedienen

Trotz der Proteste im Vorfeld der Entscheidung ist Joe Bidens Erlass von durch Studiengebühren entstandenen Schulden in Milliardenhöhe fürs Erste Geschichte. AP/Mariam Zuhaib

Der US-amerikanische Supreme Court entschied am Donnerstag in zwei folgenreichen Rechtssachen. Das Oberste Gericht der USA hat einen Plan von Präsident Joe Biden zum Erlass von Studienschulden in Höhe von 430 Milliarden US-Dollar blockiert. Die Richterinnen und Richter gaben am Freitag sechs konservativen Bundesstaaten recht, die sich gegen das Wahlversprechen des Demokraten gestellt hatten. Die Entscheidung fiel mit sechs zu drei Stimmen, getragen von den konservativen Richtern am Supreme Court. Von dem Plan sollten bis zu 43 Millionen US-Amerikanerinnen und -Amerikaner profitieren.

In einer zweiten Entscheidung erklärte das Gericht es aufgrund des Rechts auf freie Meinungsäußerung für rechtmäßig, dass Unternehmen gewisse Kundinnen und Kunden, im vorliegenden Fall geht es um LGBTIQ+-Personen, von Leistungen ausschließen. Der Supreme Court in Washington entschied am Freitag im Fall einer Webdesignerin, die ihre künstlerischen Dienste auch Hochzeitspaaren anbieten will – allerdings aus Glaubensgründen explizit nicht gleichgeschlechtlichen Paaren. Das Gericht sieht dies von der Meinungsfreiheit gedeckt, die in der Verfassung verankert ist.

Bürgerrechtsorganisationen fürchten Dammbruch

Das Gericht befand, "die Möglichkeit, selbst zu denken und diese Gedanken frei zu äußern", gehöre zu den am meisten geschätzten Freiheiten der Republik. Die USA seien gemäß der Verfassung ein Ort, "an dem alle Menschen die Freiheit haben, zu denken und zu sprechen, wie sie wollen, und nicht, wie die Regierung es verlangt". Bürgerrechtsorganisationen hatten zuvor gewarnt, diese Logik könne so weitergesponnen werden, dass Läden oder Dienstleister bestimmten Gruppen wie Frauen oder Schwarzen ihre Angebote verwehren könnten. Die Klägerin hatte ihre Haltung schon auf ihrer Webseite klarstellen wollen. Dies ist aber nicht vereinbar mit dem Antidiskriminierungsgesetz in ihrem Bundesstaat Colorado. Die Frau klagte deshalb.

Die Urteile folgen auf eines vom Vortag, bei dem das Gericht faktisch die Berücksichtigung der Hautfarbe bei Bewerbungen für Universitäten im Rahmen der sogenannten Affirmative Action für unzulässig erklärte. Auch dies wurde als Niederlage für Biden gewertet, der im kommenden Jahr für eine zweite Amtszeit gewählt werden will. (APA, red, 30.6.2023)