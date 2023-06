Der Supreme Court durchkreuzt Bidens Plan, 430 Milliarden Dollar an Kreditschulden zu erlassen. In einer weiteren Entscheidung erlaubt das Gericht es Unternehmen, unter anderem gleichgeschlechtliche Paare nicht zu bedienen

Trotz der Proteste im Vorfeld der Entscheidung ist Joe Bidens Erlass von durch Studiengebühren entstandenen Schulden in Milliardenhöhe fürs Erste Geschichte. AP/Mariam Zuhaib

Der US-amerikanische Supreme Court entschied am Donnerstag in zwei folgenreichen Rechtssachen. Das Höchstgericht blockierte den Plan von US-Präsident Joe Biden, durch das Studium entstandene Schulden von Studierenden in den USA zu erlassen. In einer zweiten Entscheidung erklärte das Gericht es aufgrund des Rechts auf freie Meinungsäußerung für rechtmäßig, dass Unternehmen gewisse Kundeinnen und Kunden, im vorliegenden Fall geht es um LGBTQI+-Personen von Leistungen auszuschließen. Nur einen Tag zuvor, am Donnerstag, entschied das Höchstgericht die Förderung von bestimmten Studierenden die Angehörige einer Minderheit sind im Rahmen der sogenannten "Affirmative Action" für unzulässig. (red, 30.6.2023)