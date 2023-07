Die Westküste Norwegens ist um eine Attraktion reicher. Touristinnen und Touristen, denen Höhenangst fremd ist, können seit Mitte Juni den Mount Hornelen via Klettersteig besteigen. Der vom norwegischen Fremdenverkehrsamt als höchste Meeresklippe Europas bezeichnete Berg befindet sich am östlichen Ende der Insel Bremangerlandet entlang der Straße Frøysjøen in der norwegischen Region Nordfjord. Der 860 Meter hohe Berg diente lange Zeit als Orientierungspunkt für die Schifffahrt. Von Berleneset aus kann man den Gipfel nun in einer vierstündigen Wanderung erreichen.

Der Klettersteig wurde am 18. Juni dieses Jahres offiziell eröffnet. Sverre Hjornevik/Visit Nordfjord

Der Gipfel thront rund 500 Meter über dem Meer. Etwa einen Kilometer westlich der Klippe befindet sich der höchste Punkt der Insel Bremangerlandet, die Svartevassegga, mit einer Höhe von 889 Metern. Der Klettersteig, ein Projekt, an dem Rogier van Oorschot seit neun Jahren arbeitet, wurde am 18. Juni dieses Jahres offiziell eröffnet. "Der Adrenalinstoß, der sich einstellt, wenn man nach unten blickt und die Schiffe im Fjord unter sich vorbeiziehen sieht, ist unvergleichlich", sagt van Oorschot. Wie CNN berichtet, bietet van Oorschot nun über sein Unternehmen Hornelen Via Ferrata geführte Touren an.

Die besten Jahreszeiten für den Aufstieg sind der Frühling, Sommer und Frühherbst. Sverre Hjornevik/Visit Nordfjord

Der Berg war früher ein wichtiger Orientierungspunkt für vorbeifahrende Schiffe und der Legende nach in noch älterer Zeit ein Versammlungsort für Hexen. Auf dem Gipfel des Hornelen wurde eine kleine Steinhütte errichtet, und bei gutem Wetter ist dort auch eine norwegische Flagge zu sehen. Die besten Jahreszeiten für den Aufstieg sind der Frühling, Sommer und Frühherbst. Wenn Schnee auf dem Berg liegt, lohnt es sich nicht, hierherzukommen. Zudem wird es im Winter früh dunkel. Die Wanderung ist recht anspruchsvoll, und man sollte über eine gewisse Bergerfahrung verfügen und an das Wandern in steilem Gelände gewöhnt sein.

Es gibt zwei Routen auf den Hornelen, die entweder von Hunskår oder Berleneset aus starten. Für die Hin- und Rückfahrt nach/von Hunskår benötigt man etwa acht Stunden. Der Weg ist mit roten Ts und Steinmännchen gut markiert. Für den Hin- und Rückweg nach/von Berleneset benötigt man acht bis zehn Stunden. Dieser Weg ist etwas länger als der von Hunskår, soll aber leichter zu gehen und für eine lange Familienwanderung geeignet sein. (red, 4.7.2023)