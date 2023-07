Während der Nationalratssitzung nahm ein Besucher plötzlich auf der Regierungsbank Platz (Symbolbild). APA/GEORG HOCHMUTH

Ungebetenen Besuch haben am Mittwoch die Abgeordneten des Nationalrats zum Auftakt des Parlamentskehraus vor der Sommerpause bekommen. Ein Mann schaffte es während einer Debatte zu einem Volksbegehren auf die zu diesem Zeitpunkt leere Regierungsbank und nahm Platz. Folgende Botschaft richtete er daraufhin an die Abgeordneten und in die Fernsehkameras: "Es ist eine Schande, wie das Volk belogen wird. Jesus ist eure Rettung."

Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ), die zu diesem Zeitpunkt den Vorsitz innehatte, unterbrach daraufhin die Rede des Neos-Abgeordneten Johannes Margreiter. "Ich würde den Herrn ersuchen, den Sitzungssaal wieder zu verlassen", sagte Bures in dessen Richtung. Der Sitzungssaal sei nämlich nur für Abgeordnete und Regierungsmitglieder bestimmt. Schließlich wurde der Mann von Sicherheitspersonal des Parlaments hinaus geführt. Er gab zunächst an, sich auf dem Weg zur Besuchergalerie verlaufen zu haben.

Wahlwerber und Verschwörungstheoretiker

Bei dem Mann handelt es sich um Mark Hanno Fessl. Der Uhrmacher aus Kärnten war im Vorjahr auch unter den mehr als ein Dutzend unbekannten Wahlwerbern für das Bundespräsidentenamt. Vom STANDARD im August 2022 danach gefragt, warum er Präsident werden möchte, antwortete er: Er wolle "Gott an die erste Stelle stellen, im persönlichen Leben und in der Regierung". Und er möchte in dieser Funktion "die Mitbürger über die Dringlichkeit der kommenden Drangsal informieren", wie es die Bibel prophezeie. Sein Wahlspruch: "Kommt zu dem alten Gott, unter seine mächtigen Flügel." Außerdem behauptete Fessl damals, dass es sich bei Covid-Impfung nicht um eine Schutzimpfung handelt, "sondern um ein genveränderndes Waffensystem". Im Internet macht Fessl regelmäßig mit Verschwörungstheorien auf sich aufmerksam.

In einem Video, das auf Twitter kursiert, berichtet Fessl von seinem Besuch im Nationalrat. Er habe sich auf der Regierungsbank auf den Platz von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) gesetzt, sei dann aufgestanden und habe gesagt: "Es ist eine Schande, wie das Volk Österreich belogen wird, sie sollen wieder umkehren zu den christlichen Wurzeln und Buße tun." Nachdem der Mann hinausgeführt worden war, sei er von der Polizei verhört worden. In dem Video sagt Fessl, dass er mit seiner Aktion von seinem "Bürgerrecht Gebrauch" machen habe wollen. Sicherheitschecks im Parlament seien laut seinen Angaben "ausgeschaltet" gewesen. Er selbst könne sich nicht erklären, warum niemand seine Anwesenheit bemerkt habe. Eine Stunde habe er sich unbehelligt im Plenarsaal des Parlaments aufgehalten. Das einminütige Video beendet er mit den Worten: "Gott schütze uns!"

Kein Zutritt für Unbefugte

Aus der Parlamentsdirektion wird auf STANDARD-Anfrage betont, dass es auch an Sitzungstagen des Nationalrats einen "laufenden Besuchsbetrieb im Parlament" gebe. "Wir gehen davon aus, dass der Mann als Besucher ins Parlament gekommen ist", sagt ein Sprecher der Parlamentsdirektion. Zum Plenarsaal haben Besucherinnen und Besucher des Parlaments freilich keinen Zugang - die Türe zum Saal kann wie zahlreiche andere Türen im Parlament nur mit einer Zutrittskarte geöffnet werden, über die lediglich berechtigte Personen verfügen. Zu ihnen zählen etwa Abgeordnete, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Parlaments sowie Medienvertreterinnen und Medienvertreter. In der Parlamentsdirektion geht man davon aus, dass der Mann "mit durchgeschlüpft" sei, als eine berechtigte Person die Tür zum Plenarsaal geöffnet habe. Dort herrsche schließlich ständiges Kommen und Gehen. heißt es. (Sandra Schieder, 5.7.2023)