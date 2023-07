Der Bundeskanzler empfängt Viktor Orbán und Aleksandar Vučić in Wien. Allerdings ist vor allem Ungarn für die hohen Asylzahlen in Österreich verantwortlich

Teil drei des trilateralen Gipfelreigens: Nach Budapest im Oktober und Belgrad im November ist nun Wien der Schauplatz des sogenannten Migration Summit. Dabei empfängt Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag nicht nur den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán und den serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić: Auch die Außen- und Innenminister sowie die Polizeispitzen der drei Länder werden an den Gesprächen im Bundeskanzleramt teilnehmen.

Der Gipfel startete unter lautstarken Protesten begleitet. Nehammer begrüßte Orbán und Vučić am Vormittag unter "Shame on you"-Rufen und Pfiffen von Demonstranten und Schaulustigen am Ballhausplatz. Der Bundeskanzler hatte für seine beiden Gäste den roten Teppich ausgerollt und auch ein Spalier mit Gardesoldaten beim Eingang des Kanzleramts postiert. Etwa ein Dutzend Aktivistinnen der NGOs SOS Balkanroute und Omas gegen Rechts hielt vom äußersten Rand des Platzes mit "Schleich Di"-Rufen an die Adresse von Orbán und Vucic dagegen. Sie betonten zugleich, dass Flüchtlinge willkommen seien und "kein Mensch illegal". Für Heiterkeit sorgte ein Schmähruf in Richtung des "ungewählten" Kanzlers ("Nehammer Du Gangster, bald bist Du weg vom Fenster").

Karl Nehammer,Aleksandar Vučić und Viktor Orbán (von links) im November beim Treffen in Belgrad. EPA/Andrej Cukic

Die Stoßrichtung ist klar: Im Vorfeld erklärte Nehammer, man wolle mit den beiden Partnerländern den Kampf gegen irreguläre Migration intensivieren und sich dabei vor allem auf den Außengrenzschutz konzentrieren. Seit Ende Dezember sind österreichische Polizeikräfte im Rahmen der Operation Fox in Ungarn gemeinsam mit den dortigen Beamtinnen und Beamten im Einsatz gegen Schlepper und irreguläre Migration.

Budapest stellt sich quer

"Solange die EU hier nicht ausreichend eingreift, müssen wir uns selbst helfen", sagte der Bundeskanzler. Bemerkenswert hierbei: Anfang Juni einigte sich die EU auf verschärfte Asylregeln, etwa Schnellverfahren an den EU-Außengrenzen. Und wer stellt sich hier quer? Budapest.

Die dritte Ausgabe des Treffens sorgt ebenfalls für massive Kritik in Österreich, vor allem von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International, aber auch von der SPÖ oder gar vom grünen Koalitionspartner. Sie weisen darauf hin, dass sowohl Orbán als auch Vučić massive Attacken gegen Demokratie und Menschenrechte vorgeworfen werden.

Außerdem erklären sie, und das bestätigen Experten sowie diverse Statistiken, dass die Hauptroute nach Österreich weiterhin über Serbien und Ungarn verläuft. Vor allem Ungarn nimmt kaum Asylanträge an und lässt die Menschen stattdessen nach Österreich weiterziehen. FPÖ-Chef Herbert Kickl rief Nehammer hingegen auf, er solle "nicht nur mit Viktor Orbán reden, sondern wie Viktor Orbán auch gegen die illegale Masseneinwanderung handeln".

Visafreiheit aufgehoben

Als großen Erfolg der ersten beiden Treffen im vergangenen Jahr verkauft Nehammer, dass Serbien die Visafreiheit für Staaten wie Indien, Burundi oder Tunesien beendet hat, nachdem verstärkt Menschen aus diesen Ländern über die Westbalkanroute in die EU gekommen sind. Ob das aber allein Österreichs Verdienst ist, ist fraglich, schließlich hatten zuvor schon die EU und größere EU-Staaten wie Deutschland massiven Druck auf Belgrad ausgeübt, hier etwas zu ändern.

Für Spannungen zwischen Budapest und Wien sorgte außerdem im Mai die Entscheidung Ungarns, hunderte verurteilte Schlepper vorzeitig aus der Haft zu entlassen. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) sagte damals: "Wir wollen volle Aufklärung, weil wir halten das für ein völlig falsches Signal." Die Regierung in Budapest gab der EU dafür die Schuld. Ungarn habe diese Entscheidung treffen müssen, weil die EU keinen Beitrag zu den Kosten des Grenzschutzes leiste, Ungarn jedoch zugleich mit Überlastung seiner Gefängnisse bestrafe, hieß es. (Kim Son Hoang, red, APA, 7.7.2023)