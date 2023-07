Michael Krüger ist Poeta Lauretus 2023. imago/Future Image

Das erste Gedicht

Jetzt, in der beginnenden Schmelze,

kommen die Ameisenhaufen wieder ans Licht,

die bautechnischen Glanzleistungen, unversehrt

bis auf die Kratzspuren von Füchsen und Wölfen.

Von Ameisen ist nichts mehr zu sehen.

Jetzt sehnt man sich nach den kräftigen Engeln,

die Ordnung schaffen, wie sie einst die vier Ecken

des Universums beschwerten, dass es nicht wegfliegt.

Engel haben keine knöcherne Hirnschale,

kein gekammertes Lager für die Erinnerungen,

sie haben keinen Sinn für die unendlichen Lesarten

des Krieges wie wir. Sie räumen nur schweigend auf,

ohne Angst, sich zu verletzen. Sie fürchten allein Gottes

Zorn, der uns nicht mehr anweht. Aber wir sind noch

am Leben, wir freuen uns, wenn die Sonne aufgeht

über dem Bergkamm, wir nehmen staunend wahr,

mit welcher Sorgfalt der Fluss die Steine sortiert

nach Gewicht und Größe, wir sehen das helle Licht

auf dem vom Wind gekämmten Moos des Hanges,

und gewiss hoffen wir, dass alles, was hinter uns liegt,

nur die Dämmerung des Tagesanbruchs war,

wie die Dichter sagen. Gibt es ein anderes Wort für Revanche,

das auch der Feind nicht missverstehen kann?

Was fehlt, sind die freundlichen Worte

für mehr als für Trost und für Zuversicht und Versprechen,

weil die Bücher, die sie enthalten, beschlossen haben,

nur noch sich selber zu lesen. Wir, die käuflichen Menschen,

hinterlassen in der Zeit, die wir haben, eine Spur des Abfalls,

die wir, mit gemischten Gefühlen, Schönheit nennen.

Das zweite Gedicht

Noch hält die geschlossene Schneedecke über dem See,

doch sind ihre Tage gezählt. Ein paar kleine Vögel hüpfen

herum, die nicht wissen, ob der Schatten, der sie streift,

dem Bussard gehört oder dem Habicht im Aufwind.

Ich kann nicht entziffern, was sie schreiben, aber es ist

eine Schrift, etwas Babylonisches oder gar ein Psalm

in hebräischer Sprache, nur von oben zu lesen, nicht

vom Rand, wo ich stehe. Ich muss mich begnügen

mit der Übersetzung in den rohen Dialekt der Krähen:

Der Krieg ist nur als Erzählung verständlich.

Aber was ist zu verstehen? Wie überzeugend klingt alles,

wenn man kaum etwas weiß. Was wäre aus den Toten

geworden? Aus den Kindern der Toten? Früher, in den Ländern

des Abends und der Mitternacht, hieß es, man solle

das Wasser aus dem Brunnen schöpfen mit einem Sieb;

das sei angemessen, denn das Selbstverständliche

bleibt das Rätsel. Nun versperrt ein größerer Schatten

die bedürftige Sonne, es wird Zeit, ein Haus aufzusuchen,

in dem ein Krug auf dem Tisch steht, an dem ein Tropfen

hinabgleitet, unnütz und schön. Die Koffer sind gepackt,

gefüllt mit Demut und den vielen frommen Wünschen,

aus denen eine Vergangenheit besteht.

Und das Notizbuch mit den Aufzeichnungen zur Enzyklopädie

des Regens, Blatt für Blatt voller übermütiger Worte?

Vor der Tür bellt ein Hund, die ganze Nacht, dann erbarmt

sich ein Wind und trägt das Bellen so lange um die Welt,

bis es verstanden wird in allen Einsamkeiten.

Das dritte Gedicht

Im alten Russland saßen die Bojaren auf Misthaufen

gleichwie Hiob und sagten: Das ist mein Kaisertum.

Sie waren kundig in der Rede, aber unkundig im Herzen,

daran hat sich nichts geändert. Die Luft damals

war voller Mythen, dunkel war der Mond und die Sterne

waren tief verstört, und der Kummer fand nicht mehr heim.

In den Wäldern wurden Worte gesammelt, die der Seele

nützlich waren, sie wurden getrocknet und mit Wasser

aufgebrüht. Nachts gingen Wölfe durchs Dorf,

die zeigten kein Mitleid gegen die Schafe.

In einer Erdhöhle lebten Mönche, die tranken das Wasser

vom Fluss und bewegten die nie lügenden Lippen

im Gebet, bis die heiligen Sätze müde waren und zur Erde

fielen, wo augenblicklich Erdbeben stattfanden

und anderntags Hungersnöte durchs Land zogen,

dass sich der Frieden verkroch. Man betete weiter zu Gott,

denn man wusste zu wenig von ihm, um ihn verleugnen

zu können. Wortkarg waren die Alten geworden,

ihre frommen Augen trübten sich ein, und weil sie nichts

mehr besaßen, vererbten sie Bosheit und Hass.

Wir haben uns nicht danach gedrängt, die Hüter der Erde

zu sein, wir wissen nicht einmal mehr, wie man das Knie beugt

und die Füße wäscht, und selbst das Blut am Messer

lassen wir trocknen. Solange es geht, überwachen wir

das Ziehen der Wolken, sie ziehen unaufhörlich nach Westen,

das verheißt nichts Gutes. Denn heute haben sie unser Land

genommen, aber morgen kommen sie, eures zu erobern.

Das vierte Gedicht

Es ist warm geworden und länger hell, da sieht man auf den Fotos

die Toten besser in der grün aufblühenden Landschaft. Einer liegt da

wie vom Kreuz gefallen nach langer Folter, die Hände im Schlamm.

Schwer ist zu verstehen, wie in diesem verkrampften Körper

alles enthalten sein soll, die ganze Geschichte der Menschheit,

der Schrei und das Schweigen und der Dämon der Wahrheit,

und schließlich die trübe Gewissheit, dass einer mehr ist als ein Stück Fleisch mit aufgerissenen

Augen,in denen der Schuss noch nachhallt.

Sie konnten den Tod nicht aufhalten. Das Blut verbreitet sich

auf dem Boden wie Tinte auf Löschpapier, es berührt schon

die Kletten, Disteln und die unerschütterlichen Schlehen im Hintergrund.

Gott ist 1941 zurückgetreten, das ist die unsichtbare Schlagzeile,

die immer mitläuft. Den Platz will einer besetzen im blauen Anzug

und Krawatte, gesegnet von einem waschechten Patriarchen

mit sauberen Händen, der viel Blut braucht, um die Kelche

des Imperiums zu füllen. Ein anderer lässt sich eine Krone

auf den schon lichten Haarkranz drücken, deren Edelsteine

mit schwarzem Schweiß poliert sind, war zu der Zeit,

als die Schönheit noch vom Volk gewählt wurde.

Am Morgen lag ein toter Vogel auf dem Balkon, den hatte die Katze

ausgenommen nach Strich und Faden. Ich legte den Rest sanft

in die Zeitung mit dem Bild des toten Soldaten, stieg

über der Lumpenmann, der seit Tagen im Eingang sitzt

in seiner Kathedrale aus Elend, Auswurf und zähem Schmutz

und lautstark das Ende der Welt ankündigt, ein Metaphysiker

des Unrats, den ich jeden Tag reich beschenke, wechselte

die Straßenseite und übergab mein fragiles Päckchen

einer der leuchtenden Plastikboxen, die für die Reinheit der Stadt

zuständig sind. Ja, das gibt es auch: Behälter für die Reinheit

der Welt, in der wir leben oder die wir sind.

Das fünfte Gedicht

Wir haben Bäume gepflanzt, Äpfel, alte Sorten,

die angeblich in Russland und im Kaukasus entstanden

und im Westen kultiviert wurden, von den Römern eingeschleppt und im ganzen

Heiligen Römischen Reich deutscher Nation wegen ihrer Säure

geliebt. Äpfel mit Geschichte, die rot werden auf der Sonnenseite.

Wir mussten einen Sack um die Wurzeln schlagen,

um die Maulwürfe, die sich seit Plinius blind auf alles stürzen,

was ihnen im Wege steht, auf Distanz zu halten, und um den Stamm

haben wir eine Manschette gelegt, damit die Rehe den Baum

in Ruhe wachsen lassen. Wenn alles gut geht … werden wir

in fünf Jahren die ersten Äpfel ernten können. Die Vergangenheit

träumte von Ewigkeiten, wir hoffen darauf, einem Äpfelchen

beim Werden zusehen zu dürfen. Die Amseln freuen sich

über den Zuwachs von Grün, sie sausen wie dunkle Drohnen

über die mit Löwenzahn dekorierte Wiese. Bald werden Flugschirme

aufsteigen, dann ist die Zukunft erreicht. Es ist beruhigend,

vor den mickrigen Bäumen zu stehen, man stellt sich vor,

was aus ihnen werden kann, wenn der Ahorn ihnen nicht das Wasser

abgräbt. Jedes Blatt ist eine gewaltige Enzyklopädie, der Stamm

allein füllt Bände, die in einem Leben nicht auszulesen sind.

Dazu kommen die Bilder, auf denen die Toten lebendig werden,

die genau hier begraben sind oder verscharrt wurden.

Eine Spinne hat einen ersten Faden gespannt zwischen den Bäumen,

eine zitternde Brücke, so fein, dass sie keiner betritt:

kein Gedanke, kein Vogel, nicht einmal der Tod, der nicht aufhört

zu schwärmen von seinen großen Erfolgen. Unter der Brücke

wachsen die Gänseblümchen und die kleinen blauen Blumen,

die so aussehen wie Veilchen, aber schon lange keine Veilchen

mehr sind. Ein Bild geht mir nicht aus dem Kopf: die alten Generäle,

am 8.Mai auf dem Roten Platz, mit tausend Orden an ihre Stühle gekettet,

lederne Mumien, die dafür gesorgt haben, dass ich noch auf der Welt bin.

Boskop heißen die Äpfel, Boskop, ein schönerer Name war nicht drin. (Michael Krüger, 16.7.2023)