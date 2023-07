Küche in einem Haus in Niederösterreich

(Küche in einem Haus in Niederösterreich. Die etwa siebzigjährige Hanni schält Kartoffeln und summt dabei die Melodie des "Mariandl"-Lieds. Es klopft. Hanni steht auf und öffnet. Draußen stehen eine junge Frau und ein junger Mann.)

Eine Person (nicht Hanni) schält Kartoffeln über einer Emailschüssel. Getty Images/iStockphoto

HANNI: Gerti! Das ist eine Überraschung!

GERTI: Hallo, Tante Hanni! Wir machen grad eine Wanderung und waren in der Gegend, und da haben wir uns gedacht, wir schauen bei dir herein. Das ist Raoul, mein Verlobter.

HANNI: Raoul?

RAOUL: Raoul, ja. Guten Tag.

HANNI (zu Gerti): Und ihr seid tatsächlich verlobt?

RAOUL UND GERTI (nicken glücklich)

HANNI: Na, dann kommt herein! Aber dummerweise habe ich gar nichts zu Hause, was ich euch anbieten kann. Geh, Gerti, sei doch so lieb und fahr zum Supermarkt und hol uns eine Flasche Wein!

GERTI: Wir sind auf einer Wanderung, Tante Hanni, wir haben kein Auto.

HANNI: Du kannst meins nehmen.

RAOUL: Nein, lassen Sie nur. Ich mache das. Ihr habt euch lange nicht gesehen, ihr könnt inzwischen ein bisschen plaudern.

HANNI: Na gut, Herr – ...

RAOUL: Raoul.

HANNI: Herr Raoul. Der Schlüssel liegt auf der Kommode.

RAOUL: Ich gehe zu Fuß. Sind ja nur ein paar Schritte. Außerdem kann ich gar nicht Auto fahren.

HANNI (irritiert, zu Gerti): Er kann nicht Auto fahren?

RAOUL: Wissen Sie, in Wien wäre ein Auto nur eine Belastung.

HANNI (zu Gerti, noch irritierter): Wien?

RAOUL (zu Gerti): Was wollt ihr haben? Einen Weißen oder einen Roten?

HANNI (höchst irritiert, zu Gerti): Einen Roten? Wir sind ja nicht im Burgenland!

GERTI (zu Raoul): Einen Weißen, Schatz. Die Tante Hanni trinkt nur Weißen. Am besten einen Veltliner.

RAOUL: Einen Grünen oder einen Frühroten?

HANNI (starrt Gerti völlig perplex mit offenem Mund an)

GERTI (zu Raoul): Das ist egal, Schatz. Nur beeil dich. Wir müssen bald weiter.

(Raoul ab.)

HANNI (zu Gerti): Du willst diesen Mann doch hoffentlich nicht heiraten?

GERTI: Doch. Vielleicht. Warum nicht?

HANNI: Ich bitte dich, Kind! Das ist kein normaldenkender Mensch!

(Vorhang)

(Antonio Fian, 14.7.2023)