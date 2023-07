Der Doppelstart von "Barbie" und "Oppenheimer" wurde auf Social Media zur veritablen Meme-Quelle mit pinken Atompilzen und Crossover-Trailern. Hier ein Beispiel aus dem Netz. Screenshot: funnyjunk, Bearbeitung: Der Standard

6 "Barbenheimer" ist das Duell des Kinosommers 2023. Dass wir heuer überhaupt diesen Showdown zwischen grellpinker Barbie-Welt und Atompilz-Endzeitstimmung haben, liegt an Christopher Nolans Liebe für die große Leinwand. Der Regisseur wechselte von Warner Bros. zu Universal Pictures mit der Bedingung, seinem Oppenheimer einen exklusiven Kinostart zu garantieren: 100 Tage nur im Kino und drei Wochen davor und danach keine anderen Starts. Nun bringt Warner Barbie von Greta Gerwig am selben Tag ins Kino – angeblich als Retourkutsche. Auf Social Media geriet der Doppelstart zur veritablen Meme-Quelle mit pinken Atompilzen und Crossover-Trailern. Nolan konkurrierte übrigens schon 2008 mit The Dark Knight gegen den Musical-Hit Mamma Mia!.

5 Barbie ist Camp. Das heißt, frei nach der amerikanischen Schriftstellerin Susan Sontag, Barbie "in Anführungszeichen zu sehen" und die Figur als übertriebene Rolle zu feiern. Der Film bedient perfekt eine ironische Ästhetik, die sich dem Kitsch nicht verweigert, sondern ihn als Stil zelebriert. Auch bei Barbie wird die Unschuld der Oberfläche korrumpiert. Jedenfalls überwindet der zuckerlbunte Pop-Stil – Stichwort: "pink-paint shortage" – als Allgemeinform der Queer-Ästhetik die Klischeegrenzen. Ein Meme zeigt virile Männergruppen an der imaginären Kinokasse: "Four tickets for Barbie please." Das macht ausgerechnet Barbie plötzlich zum progressiven Poster-Girl.

Fiktiver Doppeltrailer zu "Barbenheimer"



Dark und gritty

4 Oppenheimer ist dagegen pure Ernsthaftigkeit. Ernster als die Atombombe wird es nicht. Doch Regisseur Christopher Nolan erzählt keine klassische Filmbiografie des Manhattan-Projekt-Leiters. Es geht um historische Gewissensentscheidungen und große Emotionen. Und um das Medium Film, dessen Grenzen Nolan auf der ganz großen Leinwand ausloten will – und zwar nicht im Dienste eines Franchise wie in seiner Batman-Trilogie. Deren Erbe spiegelt sich auch in Barbenheimer wieder. Damals änderte sein "dark and gritty", also düsterer und grober Stil das Blockbuster-Kino nachhaltig. Alles musste plötzlich dark und gritty sein. Doch die Zeiten ändern sich. Barbie nimmt ihre campy Ästhetik aus der Asche jenes Kinos mit, das Christopher Nolan mitbegründet hat.

3 Barbie goes Feminism – eine unerwartete Wendung für das kritisierte Mädchen-Spielzeug. Einst von Erfinderin Ruth Handler als Gegenentwurf zur Babypuppe auf den Markt gebracht, wurde sie recht bald wegen ihres unrealistischen Körperbilds kritisiert. 2014 scheiterte ein erster Anlauf mit Autorin Diablo Cody (Juno) und Darstellerin Amy Schumer, da man keinen modernen Zugang zur Figur finden konnte. Nun ist die Zeit reif. Regisseurin Greta Gerwig bürgt für den progressiven Twist – ein Feminismus in "Bildern jener Freiheit, die mit dem Profit kompatibel sind", wie es die heimische Philosophin Isolde Charim nennt. Innerhalb dieses liberalen Rahmens verspricht Barbie aber ein Empowerment, das die Gender-Stereotypen durchaus subversiv verhandelt.

Barbie | Main Trailer

Warner Bros. New Zealand

Pink und campy

2 Oppenheimer muss man im analogen 70-mm-IMAX-Format sehen, zumindest wenn es nach dem Analog-Fetischisten Nolan geht. Auf Social Media erklärt er der digitalen Generation die umwerfende Immersion in 18-k-Auflösung. Blöd nur, dass es weltweit lediglich 30 Kinos gibt, die das analoge Großformat vorführen können. Fans kündigen schon Pilgerreisen zum einzigen kontinentaleuropäischen 70-mm-IMAX-Kino in Prag an. Das Wiener Gartenbaukino – und eventuell auch das Innsbrucker Leokino – wird Oppenheimer mit einer regulären 70-mm-Kopie spielen, ab 16. September im Rahmen einer Nolan-Retrospektive. Kino der Marke "larger than life". Und Oppenheimer-Darstellerin Emily Blunt behauptet gar: "This is not a film, this is an experience."

Oppenheimer | Official Trailer

Universal Pictures

1 Ob Oppenbarbie oder Barbenheimer nun die perfekte Reihenfolge für ein Double Feature ist? Die Fans sind sich uneins. Barbie als süßer Nachtisch zum schweren Oppenheimer-Mahl oder doch andersherum? Die Kinos in den USA und hierzulande spielen bei dem Hype mit. Das Wiener Burgkino zeigt beide Filme hintereinander, in beiden Sälen in unterschiedlicher Reihenfolge. An der Kinokasse entscheidet dann das Publikum, wie viel Durchschlagskraft der Internet-Hype wirklich hat. Greta Gerwig und ihre Hauptdarstellerin Margot Robbie zeigen sich auf Instagram solidarisch mit Besitzern von Oppenheimer-Tickets. Auch Nolan freut sich, dass das Interesse an beiden Filmen das Kino wiederbelebt. Am Donnerstag wird die pinke Atombombe gezündet. (Marian Wilhelm, Susanne Gottlieb, 16.7.2023)