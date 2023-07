Der Sigmund-Freud-Uni war die Genehmigung für den Master in Medizin entzogen worden. Jetzt hat das Bundesverwaltungsgericht einer Beschwerde der Uni stattgegeben

Die Privatuni hat vor dem Bundesverwaltungsgericht recht bekommen. imago images/Volker Preußer

Im Verfahren um den Medizin-Master an der Sigmund-Freud-Privatuniversität (SFU) gibt es eine überraschende Wendung: Wie die Uni am Dienstag in einer Aussendung mitteilte, hat das Bundesverwaltungsgericht einer Beschwerde der SFU stattgegeben. Das Gericht hob jenen Bescheid auf, mit dem der SFU die Akkreditierung für den Medizin-Master entzogen wurde. Die staatliche Akkreditierungsstelle AQ Austria muss das Verfahren nun neu aufrollen.

Laut SFU bedeutet die aktuelle Entscheidung, dass die Uni den Masterstudiengang Humanmedizin weiterhin durchführen kann. Somit können voraussichtlich auch jene Studierende, die heuer im Sommersemester ihr Bachelor-Studium abgeschlossen haben, nahtlos im Herbst 2023 ins Masterstudium wechseln, heißt es in der Aussendung.

Rektor Alfred Pritz zeigt sich über die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts erfreut: "In den letzten Monaten haben wir alles dafür getan, die von der AQ Austria beanstandeten Punkte zu entkräften und die auferlegten Auflagen umzusetzen. Vieles davon wurde in unserer Stellungnahme vom Oktober 2022 auch bereits dargelegt. Ich freue mich sehr, dass unsere Seite nun endlich Gehör gefunden hat!"

Stellungnahme nicht berücksichtigt

Laut der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, die dem STANDARD vorliegt, hat sich die AQ Austria in ihrem Verfahren unzureichend mit der Stellungnahme der SFU auseinandergesetzt und nahm sie auch nicht wie vorgesehen in den Verwaltungsakt auf. Die Behörde habe deshalb die "notwendige Ermittlungen unterlassen". Sie soll nun erneut prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Akkreditierung vorliegen. (japf, 18.7.2023)