Der Mann wurde am Freitag als jener Badegast identifiziert, der seine NS-Tattoos im Freibad in Braunau offen zur Schau stellte

In der Nacht auf Samstag ist ein 32-jähriger Innviertler wegen des Verdachts auf Wiederbetätigung festgenommen worden. Robert NewaldRobert Newald Photo

Der 32-jährige vorbestrafte Innviertler, der vor zwei Wochen seine Nazi-Tattoos in einem Freibad in Braunau unbekümmert zur Schau stellte und deswegen am Freitag festgenommen wurde, kommt in Untersuchungshaft. Das bestätigte der Staatsanwalt Alois Ebner am Sonntagnachmittag dem STANDARD. Es würde weiterhin Wiederholungsgefahr bestehen. Der Verdächtige bestreitet nun nicht mehr, im Freibad gewesen zu sein.

Bei seiner ersten Einvernahme zeigte sich der Mann nicht einsichtig und behauptete, das Freibad in Braunau heuer noch nicht betreten zu haben. Am 9. Juli hatten dort zwei Badegäste aus Deutschland, darunter ein Polizist, einschlägige Tätowierungen gesehen und die Polizei verständigt. Doch diese schritten nicht ein – was nun intern disziplinarrechtlich geprüft werde, hieß es.

Zwei Wochen U-Haft

Am Freitag erfolgte dann, angeordnet durch die Staatsanwaltschaft, die Festnahme des bereits dreifach nach dem Verbotsgesetz vorbestraften 32-Jährigen. "Er hat nun zugegeben, dass er dort war", sagt Ebner. Dass der Mann etwa seine Tattoos abdecken könne, habe dieser nicht bedacht. Da er sich nicht gegen die Untersuchungshaft beschwert habe, ist diese nun rechtskräftig. Nach 14 Tagen wird es erneut eine Haftprüfung geben. (etom, 23.7.2023)