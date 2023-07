Lil Nas X im bauchfreien Zweiteiler bei einer Versace-Show in Los Angeles. APA/AFP/ANGELA WEISS

Es soll in dieser Woche um ein Stück Stoff gehen, das nicht knapp genug sein kann. Das Crop-Top ist das Kleidungsstück dieses Sommers. Der Meinung sind auch immer mehr Männer. So warb der kanadische Musiker Shawn Mendes schon im Frühjahr für bauchfreie Oberteile: "Scheut euch nicht, sie zu tragen", appellierte der 24-Jährige in einem Tiktok-Video für die Marke Tommy Hilfiger an die Männer. Dass das ausgerechnet von einem Musiker kommt, der im Internet berühmt wurde und die besten Einfälle im Fitnessstudio hat, spricht Bände.

Anders gesagt: Das bauchfreie Oberteil dürfte mit Mendes' Statement nun im modischen Mainstream angekommen sein. Das war nicht unbedingt vorhersehbar. Denn das Crop-Top für Männer, das in der Vergangenheit von Prince auf der Bühne, Mark Wahlberg in so mancher Calvin-Klein-Werbung und Will Smith in der Sitcom "Der Prinz von Bel-Air" getragen wie von der LGBTIQ-Community hochgehalten wurde, hat im Internet so manchen homophoben und transfeindlichen Shitstorm über sich ergehen lassen müssen. Und das, obwohl das bauchfreie Oberteil doch auch im American Football zu Hause ist.

Dass sich die Vorbehalte gegenüber dem gekürzten Stück Stoff in den vergangenen Jahren begonnen haben aufzulösen, dürfte dem genderfluiden Modegeschmack der Generation Z zu verdanken sein – aber auch Auftritten von Popstars wie Harry Styles oder Lil Nas X. Sie haben kaum eine Gelegenheit ausgelassen, um ihre trainierten bloßen Bäuche zu zeigen. Und ja, bereits 2021 posierte der "Euphoria"-Star Jacob Elordi in einem bauchfreien Oberteil auf dem Cover des Magazins "Man about Town".

Mittlerweile sind auch die Luxusmodemarken auf den Zug aufgesprungen. Bei Vetements enden die Blazer in diesem Sommer in Brusthöhe. Darunter schlägt das Label vor, ein Crop-Top zu tragen. Auch die Wäschewerbung von Vetements erinnert an die Kampagnen von Calvin Klein in den Neunzigerjahren. Das wichtigste Accessoire des Mannes in Baggy Pants: ein kurzes Unterhemd und nicht zuletzt eine trainierte Bauchdecke.

Dass bauchfrei übrigens nur für Inhaber einer Fitnessstudiomitgliedschaft gelten soll, ist natürlich alles andere als fair. Und sollte so nicht hingenommen werden. (feld, 24.7.2023)

