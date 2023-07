Für viele gehört der Hotdog zum Einkauf bei Ikea dazu. Eigentlich wollte man ja nur eine Duftkerze kaufen, aber plötzlich ist der Einkaufswagen bummvoll mit Pflanzen, Servietten, Deko und anderem Zeug, das man nicht braucht. Bei der Kassa folgt die Erkenntnis, dass man die Duftkerze vergessen hat – und viel billiges Zeug zusammengerechnet doch ganz schön teuer sein kann. Nun also lieber sparen, nämlich mit einem Mittagessen zum Schleuderpreis, also einem Hotdog um 1,50 Euro.

So ein Hot – oder Plant – Dog ist eigentlich eine recht simple Sache. Wer mag, kann sich mit Senf, Ketchup und Co austoben. Ikea Österreich

Wer kein Fleisch will, konnte bisher schon auf einen vegetarischen Hotdog bei Ikea zurückgreifen. Mit einem Hotdog hatte der "Veggie Hot Dog" aus Grünkohl, Linsen und Quinoa aber bisher wenig gemein. Seit wenigen Tagen gibt es den "Plant Dog". Das hellrosa Würstel besteht aus Reisprotein sowie Zwiebeln, Äpfeln, Salz, Pfeffer, Raucharoma und einer Hülle aus Algen.

Am Mittwoch kamen einige Journalistinnen und viele Influencer zur Verkostung und wurden in einem abgesperrten Bereich des Restaurants von erschöpften Menschen mit vollen Einkaufskörben, die sicher auch nur Kerzen kaufen wollten, und Ikea-Mitarbeiterinnen mit einem frechen "Hej" auf dem T-Shirt neugierig beäugt.

Optisch kein Highlight

Aber jetzt geht es um die Wurst: Das altbekannte Brötchen und das neue Würstel liegen insgesamt recht letschert in der Hand und sind optisch kein echtes Highlight, so kennt man das aber auch von der Variante mit Fleisch. Mit Senf, Ketchup, Röstzwiebeln und Essiggurkerln kann man sich kulinarisch selbst verwirklichen – solange man keine weiße Hose trägt und im Stehen isst, aber das nur nebenbei.

Der Hotdog schmeckt ein bisserl süßlich und gleichzeitig ein bisserl rauchig. Was nach einer ungustiösen Kombination klingt, schmeckt tatsächlich ziemlich genau so wie auch der nichtpflanzliche Hotdog. Im Gegensatz zu anderen pflanzlichen Würsteln, die nie genug Biss haben und immer ein wenig fad wirken, ist das rosa Würstel beim Reinbeißen tatsächlich so krachend knackig wie eine Frankfurter – und sieht genauso unnatürlich und seltsam aus wie eben auch das Würstel mit Fleisch.

"Es ist ein einfaches Würstel", sagt Kit Wai Kan, Country Food Manager bei Ikea Österreich, während er seinen dritten Hotdog der Woche isst. "Aber es ist viel Mühe hineingeflossen. Und viel Liebe." Ziel war ein pflanzliches Würstel – allerdings mit der Emotionalität einer Frankfurter. Mehrere Jahre habe der Konzern in Schweden daran getüftelt, sich unterschiedliche Anbieter am Markt angesehen, verschiedene Varianten an Proteinen ausprobiert – und ist letztendlich eben beim Reisprotein mit Algenhülle gelandet, die für den Biss verantwortlich ist. Am herausforderndsten seien Textur und Emotionalität gewesen, erzählt Kit Wai Kan. Es sollte sich anfühlen, als würde man den guten alten Hotdog essen.

Ab Anfang kommenden Jahres können die Würstel bei Ikea auch für zu Hause erworben werden. Die Rückmeldungen zu dem neuen Produkt seien bisher gut, hieß es beim Medienevent am Mittwoch. Beim Standort in der SCS in Vösendorf war der "Plant Dog" vor wenigen Tagen schon ausverkauft. In Deutschland gibt es den "Plant Dog" schon seit einigen Wochen. Nun folgen schrittweise weitere Länder in Europa, später die USA und Asien. In den meisten Ikea-Filialen werden die veganen Würstel separat zubereitet – allerdings ist das aus Platzgründen nicht in allen möglich.

Vegane Fleischbällchen

Bis 2025, so das Ziel der Möbelkette, soll die Hälfte des kulinarischen Sortiments pflanzlich sein. Auch die Fleischbällchen gibt es bereits ohne Fleisch, gut ein Viertel der Bällchen wird mittlerweile pflanzlich geordert. In Österreich sei die Nachfrage nach pflanzlichen Alternativen im internationalen Vergleich sehr groß, sagt Kit Wai Kan. Demnächst sollen weitere Produkte folgen.

Fazit: Entweder man mag Hotdogs oder eben nicht – ein Unterschied zur Variante mit Fleisch ist beim "Plant Dog", der auf 1,25 Euro kommt, aber tatsächlich kaum herauszuschmecken. Aber ganz im Ernst: Das Geheimnis ist eine ordentliche Ladung an Röstzwiebeln – egal ob sie auf dem veganen oder dem nichtveganen Würstel landen. Demnächst sollte ich wirklich wieder einmal Duftkerzen kaufen gehen. (Franziska Zoidl, 27.7.2023)