Folgende Nachrichten aus Afghanistan haben es in der vergangenen Woche in die Medien geschafft: Die Taliban verbieten Schönheitssalons für Frauen. Die Taliban konfiszieren und verbrennen Musikinstrumente – denn Musik ist unislamisch und verboten. Eine dritte Meldung kommt aus Washington: In der katarischen Hauptstadt Doha findet ein Treffen zwischen einer Taliban-Delegation und den beiden US-Regierungsbeauftragten für Afghanistan statt.

Im Jahr 2021 wurde der internationale Militäreinsatz in Afghanistan beendet. Seither herrschen die Taliban in Kabul. Reuters/Jorge Silva

Die US-Sondergesandte für Frauen, Mädchen und Menschenrechte wird in Doha zu hören bekommen, dass innerhalb des islamischen Rahmens, wie ihn die ultrakonservativ-tribalen Taliban verstehen, alles in bester Ordnung sei. Laut Washington ist das Treffen kein Anzeichen dafür, dass sich an der US-Position etwas geändert habe, sprich, dass die USA – die 2021 den Taliban in Kabul quasi die Schlüssel übergaben – in Richtung Anerkennung ihres Regimes driften.

Tatsächlich hat noch keine Regierung weltweit diesen Schritt gemacht. Aber kooperiert wird bereits kräftig mit den paschtunischen Finsterlingen, die nunmehr die mutmaßlich weltgrößten Lithium-Vorkommen kontrollieren. So ist Afghanistan seit Mai Teil des chinesischen Seidenstraßen-Projekts.

Dass ausgerechnet China im Wettlauf die Nase vorne hat, stärkt die Fraktion der US-Realpolitiker: Für sie reicht es, dass die Taliban Al-Kaida und den "Islamischen Staat" von der Macht in Kabul fernhalten. Und das tun sie – einstweilen. (Gudrun Harrer, 27.7.2023)