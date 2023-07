Die Leber von Haien gilt unter Schwertwalen (Orcinus orca) als ganz besondere Delikatesse. Um an das große fett- und nährstoffreichen Organ der Raubfische zu kommen, machen Orcas selbst vor Weißen Haien nicht halt, wie zuletzt mehrere spektakuläre Videoaufnahmen aus Südafrika zeigen konnten. Dass sie für diesen Leckerbissen sogar ausgewachsene Exemplare der größten aller Haiarten angreifen, ist allerdings neu: Ein nun veröffentlichtes Video zeigt einen Orca, der vor der Küste von Baja California, Mexiko, einen Walhai attackiert und sich dessen Leber holt.

Biss von unten

Auf den Bildern ist zu sehen, wie sich der Wal im trüben Wasser auf dem Rücken schwimmend seinem über acht Meter langen Opfer von unten nähert, in seinen Bauch beißt und daran herumzerrt. Nachdem der Orca sein Festmahl beendet hat, kehrt er an die Wasseroberfläche zurück, während der leblose Körper des Walhais langsam in die Finsternis nach unten sinkt.

Das Video wurde im vergangenen April im Golf von Kalifornien von James Moskito aufgenommen, Geschäftsführer des in Kalifornien ansässigen Tauchreisenveranstalters Ocean Safaris. Wie Moskito berichtete, hatte er beim Tauchen zunächst nur den Walhai bemerkt. Er näherte sich dem Fisch und blieb dabei rund zwei Meter über ihm, als plötzlich einige Schwertwale daherkamen. "Als Nächstes sah ich, dass einer von ihnen den Hai von unten beißt", sagte Moskito.

Video: Auch wenn die Sicht im trüben Wasser des Golfes von Kalifornien nicht optimal ist, der Angriff des Orcas auf den Walhai ist deutlich zu erkennen.

Kaum Feinde

Der Walhai (Rhincodon typus) ist die größte und schwerste rezente Fischart der Erde. Die längsten beobachteten Exemplare maßen vom Kopf bis zur Schwanzspitze fast 14 Meter. Laut einer Untersuchung vor der Küste von Belize in Mittelamerika liegt die Durchschnittsgröße von Walhaien jedoch bei 6,3 Metern, was immer noch gewaltig ist. Daher müssen gesunde ausgewachsene Tiere nur wenige natürliche Feinde fürchten, während ihre Jungen bekanntermaßen auf dem Speisezettel von Tigerhaien und eben auch Orcas stehen.

Die jetzt präsentierten Aufnahmen dürften jedoch die ersten sein, die Orcas beim Angriff auf einen erwachsenen Walhai zeigen. "Das Ganze war buchstäblich innerhalb von Sekunden vorbei", sagte Moskito. "Die Wale kamen heran, und einer biss in die Unterseite des Hais. Es sieht so aus, als hätten sie es auf die Leber abgesehen gehabt. Dann kippte der Walhai zur Seite und sank nach unten, ohne sich zu bewegen – ich nehme an, er war tot."

Anstifter aus anderer Walgruppe

Wie Moskito weiter berichtete, beobachteten er und andere Mitglieder des Tauchausflugs kurz nach diesem Ereignis, wie die Orcas einen weiteren Walhai attackierten und töteten. Laut Moskito war an beiden Angriffen ein großes, ausgewachsenes Orca-Männchen namens Montezuma beteiligt. "Dieser Schwertwal ist bekannt und gehört eigentlich einer anderen Orcagruppe an", sagte der Taucher. Warum er – vielleicht auch nur vorübergehend – die Gruppe gewechselt hatte, ist unklar, aber laut Moskito schien er bei diesem Jagdausflug der Anstifter zur Attacke auf die Walhaie gewesen zu sein. (Thomas Bergmayr, 31.7.2023)