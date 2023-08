Nützliches und interessantes Wissen rund um Urlaub von der Arbeit. Wie viele Fragen beantworten Sie richtig? Getty Images/bg

Der Sommer und die Urlaubszeit bringen ein paar Tücken mit sich, denn arbeitsrechtlich gibt es einiges zu beachten. Was tun Sie zum Beispiel, wenn Sie im Urlaub krank werden? Ab wie viel Grad bekommen Sie hitzefrei? Und wissen Sie, in welchem europäischen Land Angestellte die meisten Urlaubstage und in welchem sie die wenigsten bekommen?

Das und vieles mehr erfahren Sie mit ein paar Klicks in diesem Quiz. Nach zehn Fragen und zehn Antworten wissen Sie mehr und sind für alle Fälle gewappnet. Zusätzlich können Sie sogar mit ein paar lustigen Fakten beim nächsten Sommerfest punkten. Wenn sich das mal nicht lohnt! (Natascha Ickert, 11.8.2023)