Ersatzprogramm und keine Nachrichten in der Nacht auf Sonntag. Ö1 entschuldigt sich und spricht von menschlichem Fehler

Wien - Nach dem großflächigen Sendeausfall Ende März 2023 ist dem ORF-Radiosender Ö1 die nächste Panne passiert. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 6. August 2023, ist es zu einem Ausfall der "Jazznacht" inklusive Nachrichten gekommen. Das Ersatzprogramm, das aus klassischer Musik bestand, dauerte ab Mitternacht mehr als fünf Stunden. Neben der "Jazznacht" fielen auch die Nachrichten aus, die um 3 Uhr in der Früh auf gesendet hätten werden sollen.

Keine "Jazznacht": Ö1-Panne in der Nacht auf Sonntag. Screenshot/Ö1

Das reguläre Programm nahm Ö1 erst wieder um sechs Uhr in der Früh auf, verbunden mit einer Entschuldigung und den Worten: "Wie Ihnen aufgefallen ist, lief in den letzten Stunden nicht unser reguläres Programm, nun geht es aber planmäßig weiter." Ö1 erklärte die Panne auf STANDARD-Anfrage mit einem menschlichem Fehler, der im Zuge der Programmierung passiert sei. Die Ö1-"Jazznacht" war laut Ö1 vorab aufgezeichnet. Die technische Abteilung konnte die Panne dann erst in der Früh ausbügeln. (omark, 6.8.2023)