Maria Happel bleibt bis 2027 künstlerische Leiterin der Festspiele Reichenau. APA/GEORG HOCHMUTH

Der Vertrag mit Maria Happel als künstlerische Leiterin der Festspiele Reichenau ist bis 2027 verlängert worden. Damit befinde sich die perspektivische Weiterentwicklung "in besten Händen" und die künstlerische Kontinuität im Verband der Niederösterreichischen Kulturwirtschaft GesmbH (NÖKU) sei gesichert, wurde am Montag in einer Aussendung betont. In der zu Ende gegangenen Saison seien fast 30.000 Besucher oder um 20 Prozent mehr als im Jahr zuvor gezählt worden. Die Auslastung habe 86 Prozent betragen.

"Wir sind überglücklich und dankbar über die vielen positiven Rückmeldungen. Es war spürbar, dass wir mit dem Programm und allen engagierten Künstlerinnen und Künstlern sowohl bestehende Sehnsüchte erfüllen als auch neue künstlerische Wege eröffnen konnten", wurde Maria Happel nach dem zweiten Spieljahr unter ihrer Leitung zitiert.

"Festspiele befinden sich auf sicherem Weg"

Dass die Intendantin bis 2027 an Bord bleibt, wurde auch von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) begrüßt. Maria Happel werde die künstlerische Weiterentwicklung der Region vorantreiben. "Durch ihr Wirken befinden sich die Festspiele Reichenau auf dem sicheren Weg, zu einem der größten österreichischen Theaterfestivals zu werden", so Mikl-Leitner. Die Saison 2024 wird vom 4. Juli bis 4. August in Szene gehen. Das Programm soll im Jänner kommenden Jahres präsentiert werden. (APA, 7.8.2023)