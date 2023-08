Es ist ein Porträt, das Modegeschichte schrieb. Das Schwarz-Weiß-Bild der fünf Frauen läutete vor über drei Jahrzehnten die Ära der Supermodels ein. Peter Lindbergh fotografierte Naomi Campbell, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Christy Turlington und Cindy Crawford für das Cover der Ausgabe Jänner 1990 der "Vogue".

33 Jahre später haben sich die Models noch einmal versammelt – nur die im Jänner verstorbene Tatjana Patitz fehlt. Rafael Pavarotti hat Campbell, Evangelista, Turlington und Crawford, nun alle in ihren Fünfzigern, für die September-Ausgabe der britischen und der US-amerikanischen "Vogue" fotografiert – Untertitel: "The Greatest of All Time". Das zweitägige Shooting fand im Frühjahr 2023 in New York statt. Die Geschichte in dem Modemagazin ist auch der Startschuss für einen Werbefeldzug von Apple TV+: Am 20. September startet dort die gleichnamige vierteilige Doku-Serie.

Naomi, Cindy, Linda & Christy Remember The Dawn Of The Supermodel Era

Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista and Christy Turlington reflect on the supermodel era with Vogue. British Vogue

Die Supermodels von damals waren in den vergangenen Jahren immer wieder präsent, ihre Namen ziehen nach wie vor. 2017 schritten Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Helena Christensen und Carla Bruni für das Modehaus Versace über den Laufsteg. Vor allem Edward Enninful, Chef der britischen "Vogue", hatte Geschichten mit den berühmten Models realisiert. Im vergangenen Jahr zeigte sich Naomi Campbell, die nach wie vor Laufstegjobs übernimmt, mit ihrer Tochter auf dem Cover der "Vogue" und sprach über ihre Mutterschaft, 2021 thematisierte Linda Evangelista, die sich jahrelang aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, in der "Vogue" die Folgen einer verpfuschten Schönheitsoperation. Daraufhin wurde sie vom italienischen Modelabel Fendi für eine Kampagne engagiert.

Versace Women's Spring-Summer 2018 | Fashion Show

“This collection is a Tribute to the life and works of Gianni. Versace

Apple TV+ verspricht einen "ganz neuen Blick auf die Models", die vor #MeToo Karriere machten. Ob in der Doku-Serie auch die Vorwürfe gegen Fotografen, mit denen die Supermodels zusammenarbeiteten, Thema sein werden, wird sich zeigen. (red, 14.8.2023)

