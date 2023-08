Amazon testet derzeit in bestimmten Regionen eine "Innovation", auf die ein Großteil der Kundinnen und Kunden vermutlich verzichten könnte. REUTERS

Seien wir uns ehrlich: Dass Produktbewertungen auf Amazon nicht so funktionieren, wie es sich die meisten Kundinnen und Kunden wünschen, mag ärgerlich sein – die meisten sind aber darüber hinweg und haben sich auf die eine oder andere Weise damit arrangiert, sofern sie dort etwas einkaufen möchten. Ein Test des Onlineriesen legt nun nahe, dass sich die gewohnte Bewertungsanzeige radikal verändern könnte, und zwar zuungunsten der Kundschaft.

Die "klassische" Produktbewertung von Amazon ist jedem bekannt: Eine Fünf-Punkte-Skala in Form von gelben Sternen diente dazu, Käufern die Kaufentscheidung zu erleichtern. Zugegeben, es ist auch in diesem Fall nichts so, wie es scheint, und auch hier steckt der Teufel im Detail, aber die Bewertung war in Grundzügen nachvollziehbar.

Bislang basierte sie auf einem gewichteten Durchschnitt, bei dem verschiedene Faktoren wie Bewertungsdatum und verifizierter Kauf mithilfe maschineller Lernmodelle berücksichtigt wurden. Im Allgemeinen schienen die Bewertungen relativ nahe an einem einfachen Durchschnitt aller Bewertungen zu liegen.

Nur noch ein Stern

Das neue System, das zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Texts übrigens auch im deutschsprachigen Raum getestet wird, stellt eine radikale Änderung dar. Anstelle des gewichteten Durchschnitts zeigt Amazon nun einen einzelnen gelben Stern gefolgt von einem Prozentsatz. Dieser Prozentsatz gibt an, welcher Anteil der Gesamtbewertungen mit fünf Sternen bewertet wurde.

Wer sich die neue Bewertungsanzeige selbst ansehen möchte, kann sich auf amazon.de am Beispiel von USB-Kabeln selbst davon überzeugen. Screenshot/STANDARD

Wer immer schon vermutet hat, dass Amazon seine Kunden in die Irre führen will, darf sich spätestens jetzt auf die Schulter klopfen: Dieses System ist geradezu prädestiniert dafür, schlechte Bewertungen zu verschleiern und die Kundschaft zu verwirren. Dies bedeutet nämlich, dass ein Produkt mit einer gleichen Anzahl von Ein-Stern- und Fünf-Stern-Bewertungen zum Beispiel auch als "50 % 5 Sterne" angezeigt wird. Zudem drängt sich die Vermutung auf, dass listige Verkäufer dieses System sofort ausnutzen, indem sie gezielt Fünf-Sterne-Bewertungen anhäufen, um damit eine Flut an negativen Bewertungen überdecken zu können.

Unbestimmte Testphase

Die Änderung der Bewertungsanzeige wird derzeit in verschiedenen Regionen für bestimmte Produktgruppen getestet. Ob diese Neugestaltung dauerhaft implementiert wird oder der Konzern auf das Feedback seiner Kundschaft hört, das eigentlich nur schlecht ausfallen kann, bleibt leider noch abzuwarten. Gegenüber "The Verge" betonte ein Sprecher des Unternehmens lediglich, dass Amazon ständig Innovationen vorantreibe, um das bestmögliche Einkaufserlebnis für seine Kunden zu bieten. So gesehen müsste man diesen Test eigentlich sofort beenden (bbr, 18.8.2023)