Dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump droht gerichtliches Ungemach und im Falle einer (oder mehrerer) Verurteilung sogar Haft. Vier Anklagen gegen ihn liegen mittlerweile vor. Die jüngste stammt aus dem US-Bundesstaat Georgia, wo Trump versucht haben soll, den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 zu seinen Gunsten zu beeinflussen. In Atlanta wird der 77-Jährige nach einem Gesetz angeklagt, das eigentlich der Bekämpfung organisierter Kriminalität dient.

Diese Prozesse sind mit enormen Kosten verbunden, weshalb Trump online um Spenden zur Finanzierung seiner Verteidigung bittet. Der "Patriot Legal Defense Fund" wurde von Trumps Wahlkampfteam ins Leben gerufen, um die Gerichtskosten der Mitglieder von Trumps Wahlkampfteam zu übernehmen. Am Wochenende wurde die Seite offenbar gehackt und der Spendenaufruf durch einen Text ersetzt, der Trump Charakterschwäche vorwirft.

"Amerika ist schon großartig"

Erklärtes Ziel des Fonds ist, die Rechtskosten von Trumps politischen Verbündeten und Mitarbeitern zu übernehmen. Viele dieser Verbündeten und Mitarbeiter sind derzeit in die laufenden Ermittlungen gegen den ehemaligen Präsidenten verwickelt und haben mit Gerichtskosten zu kämpfen. Laut eigenen Angaben des Patriot Fund übernehme man nicht die Anwaltskosten von Trump persönlich oder seiner Familie.

Eine archivierte Version der Website zeigt, dass sie vor dem Hack Trumps Slogan Make America Great Again enthielt und die Besucher aufforderte, ihn mit einer finanziellen Spende – "Help DEFEND Donald Trump!!!!" – zu unterstützen. Jetzt jedoch steht auf der Website etwas ganz anderes. Die bislang unbekannten Hacker haben Trumps Namen durchgestrichen und das Banner der Website zu America Is Already Great geändert.

Ein ausführlicher Text bezichtigt Trump der Lüge und zählt die wachsende Liste von Anklagepunkten (allein 13 in Georgia) auf. "Jeder ist unschuldig, bis seine Schuld bewiesen ist, aber wenn jemand immer wieder in Schwierigkeiten gerät, sollten wir darüber nachdenken, was das über den Charakter einer Person aussagt." Außerdem wird die Frage in den Raum gestellt, ob sich all die Ankläger irren können. Darüber hinaus wird zu Spenden für die ACLU, eine liberale Bürgerrechtsorganisation, aufgerufen.

Noch am Montag mitteleuropäischer Zeit war der alternative Text der Hacker zu sehen. (red, 21.8.2023)