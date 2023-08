Das Land Vorarlberg bezahlt Lehrkräften aus anderen Landesteilen und Ländern einen "Willkommensbonus". Getty Images

Bregenz – Wer als Pflichtschullehrer aus einem anderen (Bundes-)Land nach Vorarlberg zieht, kann über zwei Jahre hinweg eine Prämie von bis zu 6.510 Euro erhalten. Im vergangenen Schuljahr wurde unter diesem Titel Geld an 30 Lehrer ausbezahlt, für das heurige Schuljahr wurden bisher 14 Lehrpersonen aus anderen Bundesländern bzw. Nationen angestellt. In Bezug auf die Werbeaktion im Burgenland hieß es aus der Bildungsdirektion Vorarlberg, diese habe nur zu vereinzelten Anfragen geführt.

Der sogenannte Willkommensbonus wird bei der "erstmaligen Gründung eines Wohnsitzes in Vorarlberg" schlagend, er wird sowohl ausgebildeten Lehrern als auch Quereinsteigern gewährt. Das Land Vorarlberg bezahlt dabei einen Wohnungszuschuss in Höhe von 180 Euro pro Monat für zwei Jahre (insgesamt 4.320 Euro). Zudem werden Heimfahrten bzw. das Klimaticket bezahlt.

Werbung im Burgenland

Im heurigen Sommer hatte eine Werbeaktion der Bildungsdirektion im Burgenland für Schlagzeilen gesorgt: "Lust zu unterrichten?", wurde auf einem großen Plakat gefragt – mit einem entsprechenden Hinweis auf die Umzugsprämie. Während in Vorarlberg betont wurde, dass es im Burgenland keinen Lehrermangel gebe und es sich dabei um keine "Abwerbeaktion" gehandelt habe, kam sie bei den Bildungsverantwortlichen im Burgenland nicht gut an. "Uns ist wichtig zu betonen, dass die Werbung in anderen Bundesländern nur eine Maßnahme von vielen im Bereich Lehrerrekrutierung ist", so die Bildungsdirektion gegenüber der APA. Auch wenn die Werbeaktion im Burgenland nur einige Anfragen nach sich gezogen habe ("mit dem großen Ansturm haben wir ohnehin nicht gerechnet"), so habe die Berichterstattung darüber doch Früchte getragen: "Das mediale Echo hat sehr wohl dazu geführt, dass sich noch ein paar Interessenten aus anderen Bundesländern, aber auch Pensionierte oder Quereinsteiger gemeldet haben." (APA, 25.8.2023)